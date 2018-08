Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, scandal la cuțite: ”Ieși afară, trădătorule!”

16:40

Ioan Burculeț este astrologul care a prevăzut mai multe tragedii, atentate sau accidente. (Oferta speciala playstation) Ultima dintre ele, explozia de la Bologna, de pe un pod, soldată cu zeci de victime. Burculeț, care locuiește de doi ani în Marea Britanie, ne-a declarat că a anunțat accidentul. ”În urmă cu ceva timp, am fost invitat […] The post Românul care a povestit tragedia din Italia rupe tăcerea: ”Am spus-o, va fi un accident în masă !” appeared first on Cancan.ro.