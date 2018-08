Guvernul ungar INTERZICE zgârie-norii la Budapesta

08:40

Mălin-Matei Muşetescu a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la Prefectura Constanţa, că situaţia mistreţilor din Delta Dunării este dramatică. „La ora asta, situaţia e dramatică în Delta Dunării în ceea ce priveşte porcul mistreţ. Dacă noi nu l-am omorî, eu vă garantez că în maxim trei luni de zile efectivele de porci mistreţi, dacă nu ar mai veni nimic din afară, s-ar reduce probabil sub 10 la sută. Asta este o populaţie care este condamnată biologic”, a afirmat guvernatorul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. El a precizat că, pe lângă mistreţi vor fi ucişi şi şacalii din Deltă, acest animal fiind şi el un transportor al virusului pestei porcine africane. „Nu zic că şacalul nu trebuie extras din teren, dar vă dau un exemplu să ştiţi cum funcţionează vectorii ăştia. Şacalul mănâncă din hoit, hoitul este infestat, el ia în aparatul digestiv virusul, virusul se duce în sânge, după care se duce în urină şi în fecale. El este un transportor al acestui virus, fecale, urina infestează în primul rând solul. Acolo să zicem că vin alte animale care se infestează”, a explicat Mălin-Matei Muşetescu. El a spus că un alt animal care poate răspândi pesta porcină africană este vaca. „Vaca trece printr-o zonă prin care au trecut 30 de mistreţi, din care cinci sunt infestaţi şi au lăsat fecalele în zonă, au infestat zona, inclusiv iarba. Vaca îngurgitează acea iarbă, o ingerează, intră în sistemul digestiv, la fel ca la şacal, virusul nu face diferenţa între şacal şi vacă, vaca, prin fecale şi urina infestează în egală măsură solul. Numai că vaca aia are o problemă. Vaca ajunge şi la om în bătătură. Şi atunci dacă mergem în terminologia epidemiologică avem vectori cu incidenţă mai mare şi vectori cu incidenţă mai scăzută”, a explicat guvernatorul Biosferei Delta Dunării. El consideră că, dacă doar se împuşcă mistreţi şi şacali, nu se va rezolva problema pestei porcine şi că trebuie limitată circulaţia animalelor domestice. „Dacă ne limităm la a împuşca şacali şi mistreţi, eu nu consider că ne ducem obligativitatea de a scăpa de flagel până la capăt. Noi trebuie să luăm măsuri în limitarea circulaţiei pe zona publică a animalelor domestice, indiferent că ele se numesc vaci, porci sau oi. Pentru că animalele se cresc în ţarcuri, în gospodării, în ferme, nicidecum pe zonă publică. În Delta Dunării acest mod de a creşte animale este un mod tradiţional. Numai că am trecut oarecum pragul tradiţionalului, pentru că noi am numărat o mie de porci domestici crescuţi în condiţii să zic cvasi-ilegale, pentru că ei se şi mixează cu porcii mistreţi. Am găsit un paznic de motopompe, undeva spre judeţul Constanţa, care avea 30 de porci. Avem adăposturi pescăreşti unde am găsit 80 de porci. Lucrurile sunt oarecum amestecate”, a mai spus Mălin-Matei Muşetescu. El a declarat a numărat 5.700 de vaci aflate în libertate în Delta Dunării şi soluţia este ca acestea să fie duse într-o zonă îngrădită, de unde să nu mai poată pleca. De asemenea, guvernatorul a afirmat că în Delta Dunării se află 1.200 de mistreţi care vor fi ucişi, dar şi 2.400 de şacali. El a spus că nu ştie să mai fi fost vreodată Delta depopulată de mistreţi, spunând totuşi că numărul mare al acestora nu este benefic pentru zonă, întrucât mistreţii distrug cuiburi de păsări şi mănâncă puii. Ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, a precizat, în aceeaşi conferinţă de presă, că, după eradicarea pestei porcine africane, în zona unde s-a creat un dezechilibru se va face un program de repopulare cu speciile respective.Sursa: News.ro