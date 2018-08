Darren Cahill, dezvăluiri neștiute despre cum o motivează pe Simona Halep: "Să fiu sincer, el este exemplul pe care i-l dau"

09:40

Ivan Savvidis, patronul lui PAOK, care are dublă cetățenie, elenă și rusă, a vorbit despre răzbunare după ce echipa lui s-a calificat în play-off-ul Ligii Campionilor, 3-2 la general cu Spartak Moscova."După prima manșă, am fost împroșcați cu noroi. Am vrut să o umilim pe Spartak la ea acasă. Rușii au primit ce au meritat, s-au purtat foarte urât. Și nu mă refer aici doar la ziariști, ci și la fanii lui Spartak", a declarat omul de afaceri. ...