Gazele lacrimogene sunt achiziţionate de la producători autorizaţi şi certificaţi conform legii, precizează Jandarmeria Română

14:20

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că se aşteaptă la un ''meci de luptă'' cu Hajduk Split în manşa secundă a turului 3 preliminar al Europa League, precizând că jucătorii săi trebuie să dea totul pentru a se califica în play-off-ul competiţiei."Urmează o partidă foarte importantă pentru noi cu un adversar dificil. În tur a fost un meci foarte greu, un meci de luptă şi cred că acelaşi lucru se va întâmpla şi mâine seară. Întâlnim o echipă cu talie, o echipă agresivă. Sper ca gazonul de pe Arena Naţională să arate mai bine decât la ultima noastră partidă, cea cu Poli Iaşi. Dar asta nu trebuie să ne împiedice pe noi să ne calificăm. Indiferent de cum va arăta gazonul, noi trebuie să fim pregătiţi să dăm totul, să luptăm pentru fiecare minge şi să ne calificăm. A fost Mihai Stoica acum două zile la Arena Naţională, iar gazonul nu este bun, nu este ca anul trecut, de exemplu. Dar mai rău ca la Split nu poate să fie", a afirmat el."În meciul tur am obţinut un rezultat bun (n.r. - 0-0) din punctul meu de vedere, chiar dacă ne doream o victorie. Mâine însă trebuie să reuşim să câştigăm jocul. Hajduk are de la mijoc în sus jucători care pot face diferenţa. Şi aici mă refer la Ivanovski, la Said, la Barry sau Caktas. Ei sunt jucători importanţi care pot face diferenţa pe faza ofensivă. Sunt foarte buni la fazele fixe, fiind jucători foarte înalţi. Au 5 jucători peste 1,85 metri. La Split am reuşit să-i ţinem, doar pe final am avut o mică nesincronizare când a avut Bălgrădean acea intervenţie. Aşa că mâine seară trebuie să le dăm cât mai puţine faze fixe pentru că ştim că sunt periculoşi. Trebuie să le facem marcaj, să fim mai concentraţi la fazele fixe. De asemenea, trebuie să avem răbdare la posesie, iar pe faza ofensivă, în ultimii 35 de metri să luăm acţiuni 1 contra 1 şi să schimbăm ritmul. Dacă vom face ceea ce am făcut în repriza a doua de la Mediaş atunci cu siguranţă ne vom crea ocazii de a marca. Pentru noi contează foarte mult să câştigăm, cine va reuşi să marcheze nu are foarte importanţă", a adăugat Nicolae Dică.Tehnicianul speră ca jucătorii săi să răspundă cu agresivitate atacurilor dure ale adversarilor. "Nu mă tem de un joc dur, dar trebuie să răspundem şi noi agresiv. Ştiam că sunt o echipă agresivă, mai ales pe teren propriu unde sunt susţinuţi de fani. Mă aşteptam la un joc agresiv acolo, dar în unele momente au depăşit limita regulamentului. Sper ca suporterii noştri să vină în număr cât mai mare pentru a ne încuraja, iar fanii celor de la Hajduk să nu se audă pe stadion", a spus el.Nicolae Dică nu le-a cerut jucătorilor să exerseze loviturile de la 11 metri pentru că îşi doreşte ca echipa sa să obţină calificarea în 90 de minute. "Nu am exersat penalty-urile. Nici nu m-am gândit că putem ajunge la loviturile de departajare. Sper să reuşim să tranşăm calificarea în 90 de minute. Eu însă am încredere în jucători la eventualele lovituri de departajare. Am jucători care execută bine loviturile de la 11 metri", a precizat antrenorul.Echipa de fotbal FCSB întâlneşte, joi, de la ora 21,30, pe Arena Naţională din Bucureşti, formaţa Hajduk Split, într-o partidă contând pentru manşa secundă a turului 3 preliminar al Europa League. Meciul tur s-a încheiat la egalitate, 0-0. Echipa care va ajunge în play-off va înfrunta câştigătoarea dintre Slovan Bratislava şi Rapid Viena. AGERPRES (editor: Marius Ţone, editor online: Gabriela Badea)