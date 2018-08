Oana Roman, declarații despre divorțul dintre Connect-R și Misha: ”Nu știu dacă și-au refăcut viața”

10:40

Revista de satiră Kamikaze a difuzat, marţi seară, un interviu cu Cătălin Paraschiv, şeful Brigăzii Speciale a Jandarmeriei Române, care recunoaşte că el este „omul în alb”, coordonator al intervenţiei jandarmilor de la protestul de vineri seară din Piaţa Universităţii. El a dat explicații și despre gazul folosit de jandarmi, spunând că „este foarte legal, aprobat şi […] The post ”Omul în alb” care a dirijat protestul violent din Piața Victoriei rupe tăcerea!”Eu n-am venit că, vezi Doamne, se va tulbura ordinea publică” appeared first on Cancan.ro.