SUPERCUPA EUROPEI // liveTEXT+VIDEO de la 22:00 Real Madrid - Atletico Madrid » Echipele de start. Absență de ultimă oră + Imagini din vestiar

18:50

Michael Schumacher (49 de ani), aflat în comă din iarna lui 2013 în urma unui accident suferit la ski, va fi mutat din Elveția la Mallorca, în Spania. Soția marelui campion de Formula 1 a achiziționat o casă în valoarea de 30 de milioane de euro de la președintele clubului Real Madrid, Florentino Perez. Vila are 15.000mp, are ieșire la mare și este înconjurată de grădini. De asemenea, are și două piscine și un mini teren de golf. ...