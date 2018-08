Cel mai cunoscut jandarm din România, mărturii despre ”Revoluția de la Guvern”: ”Prea ne-am învrăjbit român contra român! Adevărul este…”

14:00

Jandarmeria Română a postat pe 12 august, la două zile după intervenția violentă de la mitingul diasporei, o fotografie în care un jandarm vorbește cu doi copii. „Așa am început seara, așa vrem să o continuăm! Mulțumim!", era mesajul care însoțea fotografia. Mama copiilor a dezvăluit pentru Digi24 ce i-a spus copilul cel mare jandarmului. […]