Cât au luat străinii din teritoriul ţării. Harta României aşa cum nu ai mai văzut-o

Invitat la postul de televizune Antena 3, jandarmul a declarat: ”M-am gandit ce am fost in Piata. A fost ceva coplesitor si pentru mine si pentru colegi. N-am trait pana pe 10 august asa ceva. A fost un apel pe 112 in care s-au anuntat violente. Am plecat spre locul indicat. Din toate patile veneau obiecte contondente de care abia puteai sa te feresti. Erau obiecte de tot felul, de la bari metalice, borduri, bile de otel, prastii confectionate, chiar si barile de delimitare. Azi am fost la IML sa scot certiicat medico-legal. Ptna azi nu am avut voie sa ies. Am stat la pat cu gheata si medicamente. Am fost ranit prin casca”, a spus acesta. În tot acest timp, postul de televizune afișa titlul: Jandam la un pas de moarte.