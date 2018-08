Radu Vâlcan se simte de-al casei în Thailanda, la filmările pentru ” Temptation Island - Insula Iubirii”

10:50

A şasea ediţie a reality show-ului ”Poftiţi la Nea Mărin” difuzatã în această seară, de la ora 20.00, la Antena 1, înteţeşte competiţia între vedete. Dacă până în acest moment Liviu şi Andrei au stat în umbra în ceea ce priveşte administrarea propriei afaceri de pe malul Mării Negre, se pare că acum sunt mai hotărâţi ca niciodată să îi demonstreze lui Nea Mărin că se pot transforma în nişte adversari de temut: ”Până acum nu am reuşit să câştigăm, sau nu am vrut. Vă daţi seama ce război se isca dacă noi am fi câştigat banii. Pentru a-i lăsa o umbră de linişte lui Nea Mãrin, îi vom da de înţeles că noi nu mai avem nicio şansă să câştigăm...când venim cu suma finală, îl nimicim.”, afirmă Andrei Ştefănescu încrezător.