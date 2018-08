Cât de periculoase sunt gazele folosite la proteste! Medicii sunt îngrijorați

19:00

Cinci copii aflaţi într-un parc din Roșcani, judeţul Galaţi, au fost răniţi miercuri după-amiază, după ce un şofer beat a intrat cu maşina în ei. Unul dintre copii este în stare gravă. Evenimentul a avut loc în această după-amiază, într-un parc din localitatea gălățeană Roșcani, unde avea loc o adunare […]