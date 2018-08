Coordonatorul jandarmilor de la protest: ”Îmi cer scuze față de cei care au suferit. Îmi asum tot”

22:40

După ce a devenit celebru datorită melodiilor pe care le-a interpretat pe internet și prin platourile emisiunilor TV, jandarmul Nicolae Lăcătuș a făcut declarații în premieră despre ”Revoluția de la Guvern”. (Reduceri mari la jocuri PC) “Jandarmul cu voce de aur“ a spus pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, ce părere are despre toată […] The post Cel mai cunoscut jandarm din România, mărturii despre ”Revoluția de la Guvern”: ”Prea ne-am învrăjbit român contra român! Adevărul este…” appeared first on Cancan.ro.