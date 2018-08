Tăriceanu îi răspunde politicianului din Austria care cere excluderea ALDE din grupul european

11:10

Cristina Oprea, jurnalist Digi24: Este ora 11.00. Am ajuns în gara Craiova. Urmează să cumpăr bilet. Trenul meu ar trebui să plece la 11.30 în direcţia Caracal. Căile Ferate anunţă încă de la începerea călătoriei că drumul se lungeşte cu cel puţin 120 de minute.Cristina Oprea, jurnalist Digi24: Nici nu am pornit la drum, că deja am primit prima veste mai puţin fericită din călătoria mea. Trenul care ar fi trebuit să plece la ora 11:30 a fost anulat. Garnitura a fost cuplată cu o alta. Ceferiştii ştiu că sunt probleme. Din cauza trenului particular deraiat acum patru zile, nicio garnitură nu mai merge direct de la Craiova la Caracal, ci este deviată pe o rută ocolitoare. Zeci de călători aşteaptă acelaşi tren. Printre ei, doi turişti din Franţa, optimişti. Bariera de limbă îi ţine la distanţă de realitate. Aşa se întâmplă din cauza deraierii cu toate trenurile Interegio care trec prin Craiova spre Bucureşti, Mangalia, Timişoara Nord, Târgu Jiu, Cluj Napoca şi Arad. Căile Ferate au decis să cupleze mai multe garnituri cu plecare la ore apropiate, ca să treacă toate vagoanele o singură dată peste porţiunea afectată de închidere. Aşa se face că în loc de 49 de minute, drumul dintre Craiova şi Caracal durează mai mult decât dublu. Cristina Oprea, jurnalist Digi24: Am ajuns in statia Caracal după o călătorie de două ore, petrecută jumătate din timp în picioare.Întârzierea de două ore a fost un caz fericit. Trenul cu care a călătorit reporterul Digi24 a ajuns la Bucureşti cu aproape 200 de minute mai târziu faţă de ora programată. Necazurile au fost provocate de un tren particular de marfă care a deraiat duminică în apropiere de Craiova. Garnitura a intrat pe o linie dezafectată a unui pod, care s-a prăbuşit sub greutatea vagoanelor pline cu combustibil biodiesel. Ancheta încă nu a răspuns la întrebarea de ce s-a întâmplat accidentul. Poliţiştii au descoperit însă că mecanicul de locomotivă era băut.