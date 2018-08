Tendoanele decanguri ar putea înlocui ligamentele umane rupte. Rezultatele unui studiu australian

Cercetătoriisusţin că tendonul de cangur are o compoziţie similară celui uman, estemai lung şi are proprietăţi mecanice mai bune. Plus că este de şase ori mai puternic. Aceste calităţi îl fac eligibilpentru a fi utilizat într-o varietate de proceduri chirurgicale.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)