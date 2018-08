Arafat: Nu tot ce scrie pe Facebook este realitate

15:00

Maiorul Laurenţiu Cazan, care a coordonat acţiunea jandarmilor la protestul din 10 august din Piaţa Victoriei, a afirmat joi că gazele iritant-lacrimogene folosite în timpul mitingului sunt avizate şi neletale, fiind folosite pentru îndepărtarea persoanelor turbulente."Nu vreau să creştem mai mult nivelul de tensiune. (...) Acele mijloace sunt neletale. Gazele acelea iritant-lacrimogene sunt avizate, sunt autorizate, sunt cumpărate de la producători autorizaţi, legal. (...) S-a acţionat punctual (...) împotriva celor care veneau şi atacau dispozitivul nostru. Rolul nostru acolo a fost de a îndepărta persoanele turbulente, de a le face să părăsească zona", a declarat, joi, la TVR 1, Cazan, comandant al acţiunii din Piaţa Victoriei.El a precizat că astfel de mijloace sunt folosite de aproape toate forţele de ordine UE."S-au folosit mijloacele din dotarea Jandarmeriei. (...) Aceste mijloace sunt omologate, sunt verificate, sunt folosite de (...) aproape toate forţele din Uniunea Europeană. (...) Sunt mijloace şi (...) muniţie neletală, (...) este în dotarea noastră, avem dreptul să o folosim şi (...) este achiziţionată în baza unor anumite criterii, cerinţe de la firme specializate şi nu au niciun fel de risc împotriva populaţiei. Noi le folosim şi pe timpul acţiunilor noastre de pregătire, aproape în permanenţă, nu am avut niciun fel de problemă", a susţinut Cazan.Potrivit acestuia, forţele de ordine nu au avut intenţia de a face rău populaţiei."Vă asigur că nu am folosit toată muniţia cum se vehicula (...) şi nu a fost intenţia noastră de a face rău populaţiei. (...) Jandarmii sunt şi ei oameni. Noi nu mergem în misiune ca să facem rău oamenilor, noi mergem în misiune cu un anumit scop. Rolul nostru acolo a fost, pe de o parte, să apărăm instituţia fundamentală a statului, respectiv Palatul Guvernului, Palatul Victoria (...), să nu permitem celor care au provocat, care au îndemnat, până la urmă, la acte de violenţă să intre în acel obiectiv şi, pe de altă parte, să luăm măsurile necesare pentru restabilirea ordinii publice. (...) Jandarmeria, în România, este singura instituţie abilitată de lege să restabilească ordinea publică, celelalte forţe vin în sprijin", a adăugat Laurenţiu Cazan.Întrebat ce gaze lacrimogene au fost folosite la protestul din 10 august, el a precizat că de tipul CS.Laurenţiu Cazan a spus că "observă cu uimire" că au fost uitate ameninţările şi planurile făcute pe reţelele de socializare înainte de desfăşurarea acestui protest."Observ cu uimire acum că sunt uitate, pe de o parte, acele ameninţări, acele planuri făcute pe reţelele de socializare, anterior desfăşurării acestui miting de protest, pe ore, pe momente, pe minute, cum să atacăm jandarmii, cum să-i ultragiem, cum să intrăm în clădirea Guvernului. N-aş vrea să ne întoarcem la evenimentele care au fost petrecute la începutul anilor '90", a menţionat Cazan.Întrebat cum comentează faptul că unele persoane care au protestat paşnic au comparat ceea ce s-a întâmplat la acest miting cu "o mineriadă", Cazan a răspuns: "Consider că nu putem vorbi de aşa ceva, nu a fost nici pe departe o mineriadă".El a amintit că organizarea acestui protest nu a fost asumată de nicio persoană, fiind realizată prin intermediul mediului online."Nu am avut de-a face cu un organizator. În primul rând, organizatorul are nişte obligaţii. De fiecare dată, când am avut un organizator, am avut o şedinţă eu, personal, de cooperare cu ei, unde am participat toate forţele. (Organizatorul - n.r.) semnala grupurile (...) turbulente, persoanele violente, ne spuneau care sunt, ni le identificau. De data asta n-a fost aşa ceva, n-am avut un organizator. (...) Mai mult decât atât, (organizatorul - n.r.) era obligat să aibă inclusiv un program de desfăşurare a acestui eveniment. (...) Chiar dacă foarte multe organizaţii, foarte multe ONG-uri să spun aşa sau alte structuri, şi-au asumat iniţial acest miting de protest, ulterior lucrurile n-au mai stat aşa", a mai afirmat Cazan. AGERPRES/(A - autor: Mădălina Cerban, editor: Claudia Stănescu, editor online: Irina Giurgiu)