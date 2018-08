EXCLUSIV Noi tensiuni legate de FRF: "Vor să forțeze în instanță" » Planul șefilor de la Casa Fotbalului

18:10

Flavius Stoican, antrenorul celor la Poli Iași, a vorbit la conferința de presă de dinaintea meciului cu FC Botoșani, de vineri.Stoican, 41 de ani, s-a enervat la conferința de presă și a făcut scandal din cauza transferurilor făcute de conducere, peste capul său."Doar atât am cerut: vreau să îmi dau acordul din punct de vedere sportiv pentru orice jucător. Nu am o problemă cine îi aduce, am o problemă ca nu sunt informat. Sunt antrenorul echipei. ...