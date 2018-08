Un birou al partidului Liga, condus de ministrul italian de interne, Matteo Salvini, vizat de dispozitive explozive

22:10

Bucureştenii au putut urmări gratuit joi seară filmul "Mihai Viteazul", în regia lui Sergiu Nicolaescu, în curtea Muzeului Naţional al Literaturii Române.Proiecţia face parte din proiectul "Filmul şi literatura" organizat de Primăria Capitalei, în parteneriat cu Asociaţia pentru Dezvoltarea Obiectivelor Culturale."Proiectul 'Filmul şi literatura' a început acum un an, în 2017, asta este a doua ediţie şi intenţionăm să mai facem, pentru că a devenit deja o tradiţie, este foarte cunoscut şi ne dorim să creştem de la un an la altul. Vrem să readucem oamenilor imagini, filme, personalităţi, regizori, oameni de literatură care au spus nişte lucruri în cinematografie şi în literatura noastră. Am reuşit să aducem anul trecut câţiva regizori importanţi din valul tânăr de regizori români, anul acesta, având Centenarul, am zis să facem o ediţie care să aibă legătură şi cu evenimentul foarte important pe care îl serbăm şi atunci am adus filme istorice şi actori dintre cei care au supravieţuit vremurilor şi care mai sunt printre noi, dintre cei care au jucat în filmele istorice", a declarat, pentru AGERPRES, vicepreşedintele ADOC Gabriel Iordan.El a adăugat că ediţia din acest an a debutat cu filmul documentar "Marea Unire - România, la 100 de ani" realizat de AGERPRES."Acest documentar va mai rula o dată, în închiderea acestei ediţii, la ultima săptămână de proiecţie. La ultima ediţie, cea din 13 septembrie, vom avea invitaţi ambasadori, va fi o prezentare internaţională, să spun aşa, a documentarului respectiv. După deschiderea cu acest documentar, care din punctul meu de vedere este remarcabil, de o mare încărcătură emoţională, a urmat filmul 'Mircea', acum avem 'Mihai Viteazul', vor urma 'Pădurea Spânzuraţilor', 'Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război', 'Neamul Şoimăreştilor'. Printre actorii invitaţi l-am avut pe maestrul Vladimir Găitan, pe maestrul Constantin Codrescu, vom mai avea pe domnul profesor Silviu Angelescu, la ediţia de săptămâna viitoare, la 'Pădurea Spânzuraţilor', câţiva istorici care ne vor povesti şi de contextul istoric. Acest eveniment are loc în fiecare săptămână, în fiecare zi de joi", a menţionat Iordan. AGERPRES/(A - autor: Dana Piciu, editor: Karina Olteanu, editor online: Daniela Juncu)