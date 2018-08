Fotbal: Nicolae Dică (FCSB) - Se pare că sunt un om norocos, am fost ca jucător, sunt şi ca antrenor

Tehnicianul formaţiei FCSB, Nicolae Dică, a declarat, joi seara, după ce echipa sa a obţinut calificarea în play-off-ul Europa League în urma unui gol înscris în minutul 90+3 al partidei cu Hajduk Split, că a fost un fotbalist norocos, iar acum şi un antrenor norocos."Am trăit intens finalul de meci, mă bucur că am reuşit să câştigăm chiar şi în minutul 93. Se pare că sunt un om norocos, am fost ca jucător, sunt şi ca antrenor. Mă bucur că ne-am calificat. Eu nu am mai avut asemenea meciuri, doar atunci când am egalat pe CFR Cluj, dar nu se compară cu obţinerea calificării în minutul 93. În meseria de antrenor sunt şi momente ca acestea. Nu vreau să mă gândesc la faptul că puteam pierde calificarea. Am obţinut-o şi asta înseamnă că am făcut lucruri bune. Eu de felul meu sunt pozitiv. Dacă vom reuşi să ajungem în grupe şi apoi în primăvara europeană atunci pot să spun că va fi o performanţă. Dar deocamdată această calificare nu e o performanţă pentru mine. E doar un lucru pozitiv în CV-ul meu de antrenor", a spus el.Dică s-a arătat mulţumit de jocul formaţiei FCSB şi spune că lucrul cel mai important în urma dublei cu Hajduk Split este calificarea. "A fost o partidă pe care am dominat-o, am avut o posesie bună. Din păcate la 1-0 nu am reuşit să fructificăm ocaziile avute pentru a face 2-0 şi a venit acel gol la singura lor ocazie. Important este că am avut încredere în continuare că putem câştiga, că băieţii au avut putere să marcheze acel gol în minutul 93. Am obţinut o calificare, ăsta e lucrul cel mai important. Jocul în a doua repriză a fost unul bun. Pe faza defensivă timp de 90 de minute cei de la Split ne-au pus probleme doar la fazele fixe, dar nici acolo nu au fost foarte periculoşi. De altfel am primit gol la singura lor ocazie", a afirmat antrenorul."În ofensivă dacă luam decizia corectă la finalizare la acele ocazii atunci mai marcam şi alte goluri. Dar întotdeauna este loc de mai bine. Trebuie să vedem lucrurile bune şi să nu începem acum să spunem că am câştigat în minutul 93 şi că nu trebuia să ne calificăm. Să nu căutăm lucrurile negative cum facem de obicei. Gnohere e un jucător important pentru noi. A fost şi anul trecut, este şi acum. În acest început de sezon are evoluţii foarte bune. Din câte am înţeles eu, nu va fi vândut pe nicio sumă. Eu am încredere în aceşti băieţi. Cu ei am mers în grupele Europa League sezonul trecut şi apoi în primăvara europeană. Mergem mai departe cu aceşti băieţi şi vedem ce se va întâmpla în viitor. Echipa reuşeşte să marcheze goluri şi asta e important. În 4 meciuri în Europa League am primit doar un gol, cel din această seară", a adăugat Nicolae Dică.Antrenorul a menţionat că a aflat abia la sfârşitul partidei că accidentarea la nas a mijlocaşului Dragoş Nedelcu a fost cauzată de un obiect aruncat de un suporter din tribună. "Din păcate a fost acel accident cu Nedelcu, eu pe moment nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat. După meci mi s-a spus că a fost lovit cu ceva din tribună. Dar publicul a fost minunat, ne-a încurajat şi chiar ne-a ajutat să întoarcem rezultatul. Ne bucurăm că i-am făcut fericiţi în această seară", a explicat tehnicianul.În ceea ce o priveşte pe Rapid Viena, adversara din play-off-ul Europa League, Nicolae Dică a afirmat: "Rapid Viena e un adversar puternic pentru noi. Noi nu suntem Barcelona sau Real Madrid, vom avea şanse egale cu cei de la Rapid Viena. Este o presiune foarte mare pe jucători pentru că bugetul echipei depinde de aceste jocuri din Europa League. Şi avem mulţi jucători tineri în echipă. De aceea presiunea e foarte mare în cupele europene".Echipa de fotbal FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League după ce a învins echipa croată Hajduk Split cu scorul de 2-1 (0-0), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în manşa a doua a turului al treilea preliminar al competiţiei. Meciul tur de la Slit se încheiase la egalitate, scor 0-0.În play-off, FCSB va juca împotriva formaţiei Rapid Viena, la care evoluează atacantul român Andrei Ivan şi care a trecut de Slovan Bratislava (1-2, 4-0).AGERPRES (editor: Marius Ţone, editor online: Daniela Juncu)

