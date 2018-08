Noi detalii despre pilotul rănit în Suceava! A fost transportat de urgență în Timișoara

16:20

Sora lui Marian Roșca a mărturisit cum l-a găsit pe fratele său după ore întregi de căutări. Tânăra speră ca fratele său să se facă bine. (Cele mai bune oferte laptopuri) Un frate de-al lui Marian Roșca l-a căutat ore întregi pe bărbat la morgă, dar era de negăsit. Așa că a luat toate spitalele la […] The post Sora lui Marian Roșca, declarații sfâșietoare: ”Mai tragem o speranță, sperăm să fie bine…” appeared first on Cancan.ro.