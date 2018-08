Anunț ȘOC despre noul şef al Jandarmeriei. S-a aflat chiar ACUM

09:45

În fiecare an, în prima duminică a lunii august, sute de locuitori se adună pe malul lacului Bezid și privesc în apele, de unde se ivea doar turla unei biserici. Acolo, sub ape, sunt casele lor, sunt ulițele pe care mergeau după apă sau în vecini. Acolo, sub ape, sunt amintirile pe care le-au lăsat când au fugit, după ce au fost anunțați că sătucul lor va fi înghițit de ape. Era prețul pe care 180 de familii l-au plătit pentru a salva de la inundații alte localități.