ISTORIA SPORTULUI ROMÂNESC: Culturism şi fitness

La 17 august 2018, formaţia finlandeză de metal simfonic Nightwish susţine un concert în aer liber la Romexpo, în Bucureşti. Concertul face parte din turneul mondial "Decades", formaţia sărbătorind 20 de ani de activitate. Ultimul concert susţinut la Bucureşti a avut loc la sfârşitul anului 2015.În iulie 1996, la Kitee, în Finlanda, muzicianul Tuomas Holopainen are ideea înfiinţării unei trupe al cărei sunet să includă chitări acustice, flaute, corzi, pian, dar şi o voce feminină, potrivit www.nightwish.com. Chitaristul Erno ''Emppu'' Vuorinen şi solista Tarja Turunen s-au alăturat imediat proiectului. Numele formaţiei este preluat de la unul din cântecele lor de pe primul demo acustic, realizat în aprilie 1997, ce cuprindea melodiile: ''Nightwish'', ''The Forever Moments'' şi ''Etiäinen''.La începutul anului 1997, bateristul Jukka Nevalainen se alătură formaţiei, iar Vuorinen schimbă chitara acustică cu una electrică. În mai acelaşi an, semnează un contract cu Spinefarm Records. ''Angels Fall First'', albumul de debut, este lansat în luna noiembrie, ajungând numărul 31 în topul finlandez. Single-ul intitulat ''The Carpenter'' intră direct în Top Ten, menţionează site-ul oficial al formaţiei. Nightwish susţine primul concert în seara Anului Nou, la Huvikeskus, Kitee, în faţa a peste 400 de spectatori, înregistrând un succes neaşteptat. În vara lui 1998, Sami Vänskä devine basistul formaţiei.Următorul album, ''Oceanborn'', este lansat la 7 decembrie 1998 şi ocupă a cincea poziţie în topul finlandez al albumelor. Single-ul de pe acest album, ''Sacrament of Wilderness'', urcă direct pe numărul unu. Albumul are un succes pe care nimeni nu-l aştepta. Al doilea single este ''Walking in the Air'', un cover după piesa lui Howard Blake, parte a coloanei sonore a filmului ''The Snowman''.''Oceanborn'' este lansat la nivel internaţional în primăvara anului următor, urmat de noul single ''Sleeping Sun''. Albumul s-a vândut în peste 15.000 de copii, în prima lună, numai în Germania. Albumul ''Oceanborn'' şi single-ul ''Sacrament of Wilderness'' primesc Discul de Aur. Foto: (c) Grigore Popescu / AGERPRES FOTONightwish participă în 2000, la finala finlandeză pentru Concursul Eurovision, cu melodia ''Sleepwalker'', clasându-se pe locul doi. Ei câştigă televotul publicului, însă juriul îl anulează.În mai 2000, lansează albumul ''Wishmaster'', clasat pe primul loc în topurile naţionale şi premiat cu Globul de Aur. Revista germană de specialitate ''Rock Hard'' îl declară albumul lunii. Unicul single lansat de pe acest album este ''Deep Silent Complete''. Urmare a succesului acestui album, formaţia pleacă în primul turneu mondial, susţinând concerte în Brazilia, Chile, Argentina, Panama şi Mexic. La sfârşitul anului finlandezii ajung pentru prima oară în America de Nord, unde susţin două concerte la Montreal.EP-ul ''Over the Hills and Far Away'', lansat în iunie 2001, staţionează în topurile finlandeze aproape un an. Sami Vänskä este înlocuit de basistul şi vocalistul Marco Hietala.În 2002, Nightwish lansează ''Century Child'', premiat cu aur şi platină în Finlanda. Single-urile extrase de pe album sunt ''Ever Dream'' şi ''Bless the Child''. În 2003, Nightwish lansează un film documentar intitulat ''End of Innocence''.Un nou album intitulat ''Once'' este lansat la 7 iunie 2004. Beneficiind de un acompaniament orchestral şi coral special, albumul devine cel mai de succes album în Europa. Primul single lansat este ''Nemo'', urmat de ''Wish I Had an Angel'', ''Kuolema tekee taiteilijan'' şi ''The Siren''. Pentru promovarea noului album, artiştii pornesc, în iunie 2004, într-un turneu mondial ''Once World Tour 2005'', în cadrul căruia susţin peste 130 de concerte în SUA, America de Sud şi Europa, potrivit www.nightwish.com. Un album ''best of'' este lansat la 28 septembrie 2005, conţinând cele mai de succes cântece ale trupei. Albumul se intitulează ''Highest Hopes - The Best Of Nightwish'', printre melodii aflându-se un cover live al hit-ului semnat Pink Floyd ''High Hopes'' şi un remake după ''Sleeping Sun''. Foto: (c) Grigore Popescu / AGERPRES FOTOÎn 2006, după despărţirea de Tarja Turunen, membrii formaţiei încep să caute o nouă solistă. Suedeza Anette Olzon este dezvăluită fanilor în single-ul ''Eva'', de pe albumul ''Dark Passion Play'', care este lansat în septembrie 2007. Un alt single de pe acest album este ''Amaranth''. În 2008 şi în 2009, albumul este promovat la nivel mondial în cadrul unui turneu - The ''Dark Passion Play'' World Tour.Începutul anului 2012 îi găseşte în plină activitate concertistică. În ianuarie, dau startul celui de-al cincilea turneu mondial de promovare al celui de-al şaptelea album, ''Imaginaerum'', care a ajuns pe locul 27 în Top Billboard 200 şi a primit cinci discuri de aur şi trei de platină. Turneul începe în Los Angeles, SUA, şi continuă în Europa, apoi în America Latină şi în Asia.În septembrie, solista Anette Olzon părăseşte formaţia. Pentru a-şi putea onora concertele, este adusă ca solistă, Floor Jansen, membră a formaţiei olandeze After Forever. Foto: (c) Grigore Popescu / AGERPRES FOTOÎn 2013, la Premiile finlandeze Emma, Nightwish câştigă la categoriile ''Albumul Metal al Anului'' şi ''Formaţia anului''. Totodată, filmul ''Imaginaerum by Nightwish'' este lansat în aprilie în mai multe formate. În mai, formaţia pleacă în Japonia, unde susţine patru concerte. În septembrie 2013, Nightwish primeşte, din partea revistei germane ''Metal Hammer'', premiul ''Best International Band''.Nightwish lansează, la 27 martie 2015, albumul ''Endless Forms Most Beautiful'', ''Elan'' fiind primul single extras de pe acest album. Este primul disc al formaţiei cu noua solistă, Floor Jansen, şi cu noul membru, britanicul Troy Donockley, potrivit infomusic.ro. ''Endless Forms Most Beautiful'' primeşte Discul de aur în Cehia, Germania şi Elveţia şi de două ori Discul de platină în Finlanda. Bateristul Jukka Nevelainen nu a participat la realizarea albumului şi nici la turneul mondial de promovare al acestuia, din cauza unor probleme de sănătate, partea de percuţie fiind preluată de Kai Hahto. La 9 martie 2018 este lansată compilaţia ''Decades'' şi, totodată, este ziua în care formaţia Nightwish începe turneul mondial: "Decades", care marchează 20 de ani de activitate.În cadrul turneului mondial ''Once World Tour 2005'', început în iunie 2004, Nightwish a susţinut două concerte în România. Primul concert al formaţiei Nightwish în România a avut loc la 19 noiembrie 2004, iar cel de-al doilea, la 30 septembrie 2005. Playlist-ul a inclus piese de pe albumul ''Once'', dar şi piese de referinţă de pe albumele anterioare: ''Wishmaster'', ''Bless the Child'', ''Phantom of the Opera'' sau ''Slaying the Dreamer''. În 2009, finlandezii au cântat la ARTmania Festival '09, desfăşurat în Piaţa Mare din Sibiu. La 10 decembrie 2015, fanii români au fost aşteptaţi, la Bucureşti, la un nou concert Nightwish, ce a făcut parte din turneul de promovare al ultimului album, ''Endless Forms Most Beautiful''.În prezent, membrii formaţiei sunt: Floor Jansen, solistă, Tuomas Holopainen, clape, Marco Hietala, chitară bas, voce, Jukka Nevalainen, tobe, Emppu Vuorinen, chitară, multi-instrumentistul Troy Donockley, Kai Hahto, tobe. AGERPRES/(Documentare-Irina Andreea Cristea; editor: Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Daniela Juncu)