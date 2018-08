O nouă extragere a Loteriei bonurilor fiscale, duminică

11:50

Un banner cu un mesaj împotriva regelui Spaniei, Felipe al VI-lea, a fost instalat la Barcelona de separatişti pe un imobil din centrul oraşului unde urmează să fie comemorată vineri, în prezenţa suveranului, împlinirea unui an de la atentatele din Catalonia, informează AFP."Regele Spaniei nu este binevenit în teritoriile catalane", este scris în limba engleză pe acest banner (The Spanish king is not welcome in the Catalan countries) alături de un portret al regelui cu capul în jos.Suveranul urmează să asiste vineri, alături de şeful guvernului Pedro Sanchez, la ceremonia de omagiere a victimelor prevăzută să aibă loc la ora locală 10:30 (08:30 GMT) în Piaţa Cataloniei, bulevard emblematic al Barcelonei unde un jihadist, la volanul unei camionete, a ucis 14 persoane în august 2017.Pe contul său Twitter, ANC, una din principalele asociaţii separatiste catalane, şi-a exprimat "tot sprijinul pentru activiştii care au instalat bannerul şi au petrecut toată noaptea în apărarea libertăţii de expresie".Apropiaţi ai victimelor atentatelor din Barcelona şi Cambrils, care s-au soldat în total cu 16 morţi şi peste 100 de răniţi, în 17 şi 18 august 2017, au cerut un "armistiţiu" în conflictul politic pe tema Cataloniei în această zi de omagiere a victimelor.Felipe al VI-lea, care a ţinut un discurs ferm faţă de separatiştii catalani în cursul crizei din Catalonia în toamna trecută, fusese huiduit anul trecut în cursul manifestaţiei împotriva terorismului, care a urmat atentatelor.Vineri, asociaţii separatiste au organizat omagieri separate în memoria victimelor pentru a nu se regăsit alături de rege. AGERPRES/(AS - editor: Lilia Traci, editor online : Alexandru Cojocaru)