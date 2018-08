Guvernele de la Berlin şi Atena au ajuns la un acord prin care Grecia va prelua migranţii înregistraţi pe teritoriul ei

13:50

Doi soţi din Bucureşti, un medic ortoped şi o economistă, sunt primii români care deţin o maşină electrică şi s-au înscris în cel dintâi raliu din România dedicat doar acestor autoturisme, Sibiu Rally, care a început vineri.Robert şi Elena Apostolescu au pornit în cursă, la volanul unui BMW i3, aceasta fiind una dintre cele cinci maşini care participă la primul raliu dedicat automobilelor electrice de la noi din ţară. Celelalte patru maşini, puse la dispoziţie de producători, sunt pilotate de jurnalişti sportivi.Organizatorul competiţiei de la Sibiu, Sorin Itu, spune că maşinile electrice vor face faţă cursei de sâmbătă de pe Transfăgărăşan, pentru că, la coborâre, prin frânare se vor încărca."Cinci maşini electrice la start este un număr mic ca cifră, având în vedere procentul de maşini electrice care circulă în România. Probabil sunt câteva sute de maşini electrice în România. Dar este bine să ai deja cinci maşini electrice într-o competiţie la Sibiu, un oraş care deţine recordul de evenimente în automobilism. Eu din 2001 organizez evenimente de moto-sport şi am mers până la campionatele europene, acum trecem pe partea clasică şi pe partea ecologică. Pentru maşinile electrice avem două surse de alimentare la Cazarma 90, la Kaufland, iar pentru cei care au prelungitor putem să-i alimentăm şi în Piaţa Mare. Au de parcurs 70 de kilometri vineri şi 100 de kilometri sâmbătă, în total, 170 de kilometri de parcurs şi au o autonomie de 200 de kilometri, dar sâmbătă dimineaţa îi duc pe Transfăgărăşan şi în coborâre, prin frânare, maşina se încarcă. Aceste maşini se pot alimenta şi de la o priză normală, chiar de la o pensiune sau hotel", a declarat, pentru AGERPRES, Sorin Itu.După ce au luat startul vineri dimineaţa în Piaţa Mare din centrul istoric al Sibiului, piloţii au de parcurs 70 de kilometri. Maşina soţilor Apostolescu este cumpărată din 2016 şi anul acesta i-a dus până la mare, după ce anterior au mai fost la Sibiu."Vara aceasta am ajuns cu maşina până la mare. Practic am încărcat-o acasă, am plecat cu bateria plină din Bucureşti, am făcut, cred, 230 de kilometri până la Kaufland la Constanţa şi acolo am oprit să o încărcăm, dar mai puteam parcurge 20 de kilometri. Eu cred că poţi ajunge oriunde cu maşina asta, dacă ştii cum să mergi", a spus Robert Apostolescu.Cei doi soţi au precizat că au ales să achiziţioneze o maşină electrică pentru că este rentabilă."Nu mi-a plăcut la început exteriorul, maşina e mai nonconformistă. Acum îmi place la nebunie. Când m-am urcat şi am condus-o, pentru că se conduce total diferit faţă de o maşină convenţională, prima senzaţie, ce m-a impresionat cel mai mult, a fost acceleraţia, cum ai apăsat pe pedală, imediat te bagă în scaun. Demarajul este foarte puternic", a explicat Robert.Senzaţia că aproape zbori cu o maşină electrică, spre deosebire de cele clasice, a avut-o şi Elena Apostolescu."Prima senzaţie a fost ca la avion", a mărturisit ea.O astfel de maşină costă câteva zeci de mii de euro, chiar dacă există şi o primă de la stat, care să impulsioneze achiziţia de maşini eco."Maşina este ieftină pentru tot ce îţi oferă. Are şasiul din fibră de carbon, toate materialele din interior sunt reciclabile, este o întreagă poveste în jurul maşinii. Maşina este în interior cât un BMW X1, este foarte confortabilă. Este foarte bună de oraş", a precizat Robert.Pentru o şoferiţă, "maşina îţi oferă o vizibilitate foarte mare, extraordinară, foarte uşor de condus", potrivit Elenei.Robert şi Elena se numără printre primii şoferi de maşini electrice din România. Tot printre primii au vrut să fie şi la startul unui raliu românesc pentru astfel de maşini. Au aflat de competiţie de la producătorul care le-a vândut maşina. Cei doi au mai fost pe Transfăgărăşan şi iarna, până la Bâlea Cascadă, tot cu această maşină.Pasionat de maşinile electrice, Robert îi îndeamnă şi pe alţii să aibă curajul să cumpere una."Eu am condus toate modelele de maşini electrice din România, toate merg bine. (...) Oricine va face un test cu o maşină electrică şi îi place să conducă se va îndrăgosti de o maşină electrică", a afirmat Robert.De când au cumpărat-o, cei doi nu au cheltuit nimic pentru întreţinerea maşinii electrice.Robert şi Elena Apostolescu şi-ar dori mai multe staţii de încărcare în ţară pentru maşinile electrice."Aş cere Ministerului Mediului să mai ţină Programul Rabla Plus cu zece mii de euro, încă vreo 4-5 ani, până când îşi dă seama lumea că maşinile sunt bune şi, chiar dacă costă la început mai mult, se rentează. Sunt maşini care nu poluează. Maşina electrică este genul de maşină faţă de care eşti reticent până nu te urci prima dată într-o astfel de maşină. Maşina nu este zgomotoasă şi trebuie să fii foarte atent. Ni s-a întâmplat să ocolim un biciclist şi acesta să nu realizeze că trecem pe lângă el, înainte să cumpărăm maşina", a relatat Elena Apostolescu.Vineri, în prima zi de competiţie, cei doi bucureşteni, alături de celelalte patru echipaje, vor parcurge următorul traseu: Sibiu, Şura Mică, Ocna Sibiului, Mândra, Ludoş, Apoldu de Jos, Miercurea Sibiului, Dobârca, Poiana Sibiului, Tilişca, Sălişte, Sibiel, Orlat, Gura Râului, Răşinari şi Piaţa Mare din Sibiu.Ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a declarat, la începutul lunii august, că Guvernul are "un program extrem de ambiţios" ca, până în 2020, în România să fie cumpărate 100.000 de maşini electrice. Participarea financiară a Guvernului este prin Fondul de Mediu, ecobonusul fiind de 10.000 de euro pentru maşinile 100% electrice."Dorinţa de achiziţionare a unei astfel de maşini în rândul românilor a crescut din anul 2016 de aproximativ 900 chiar 1000%", preciza ministrul Mediului.