Dăncilă le-a scris DOAR în limba română liderilor Comisiei Europene despre protestul din 10 august

13:10

Bianca are 12 ani şi a fost diagnosticată cu aplazie medulară. Are nevoie de transfuzii de cateva ori pe săptămână. În ultima lună și-a petrecut zeci de ore în salonul 6 de la etajul I al secției de hemato-oncologie pediatrică de la spitalul Louis Țurcanu din Timișoara. „Am fost în concediu la Mamaia și brusc i s-a făcut rău. A leșinat de vreo câteva ori, i-a crescut pulsul și am dus-o la Urgențe. Și de atunci ne trebuie sânge mereu, încontinuu aproape, pentru că analizele sunt foarte jos”, afirmă Adela, mama Biancăi. Viaţa acestor copii depinde de donatori, spun medicii. „Nu are alternativă, înseamnă că indiferent de câtă bogăție am avea și ce medicamente am avea, noi nu putem actul transfuzional să-l înlocuim cu altceva este un act salvator de viață, realizat și bazat numai pe această solidaritate interumană”, explică prof. univ. dr. Margit Șerban secția Clinică II Pediatrie. Din martie și până acum, sute de oameni au răspuns apelului și au donat sânge . „Este prima oară, mă simt bine, a durat mult mai puțin decât mă așteptam. Am crezut că o să stau mai mult acolo pe pat. Ce va determinat acum să veniți? Am încercat și mai de mult, au intervenit alte probleme, îți face bine și ție și celor din jur", spune un donator. „Este a 8-a campanie lunară, vom veni lunar. În fiecare lună vin punguțele de sânge, le distribuie unde e nevoie dar ideea că au asigurat acolo când au nevoie, e bine”, afirmă Gabriela Cigan, asociația „Academia Mămicilor din Timișoara”. Pentru că e perioada concediilor doar 50 de oameni donează zinic faţă de 100 în restul anului. SURSA: digi24.ro