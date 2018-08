Dezertări la Viitorul, după doar patru etape: ”Am ajuns sclavi pe plantație…”

11:20

Carmen de la Sălciua este în plin proces de divorț, cântăreața s-a despărțit de Culiță Sterp, după ce acesta ar fi înșelat-o în nenumărate rânduri. Recent, Carmen a făcut o postare pe rețelele de socializare, ceea ce a dat naștere speculațiilor că ar avea o nouă relație. Vedeta s-a pozat cu un superb buchet de […] The post Carmen de la Sălciua iubește din nou! Ce a postat pe rețelele de socializare appeared first on Cancan.ro.