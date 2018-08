Sondajul online lansat de UE privind posibila renunţare la ora de vară a înregistrat 4,6 milioane de răspunsuri

19:10

Proprietarul Castelului Teleki din Gorneşti, Kalman Teleki, a declarat pentru AGERPRES că a avut mari emoţii atunci când i s-a propus să organizeze pe domeniul său Festivalul AWAKE, însă este fericit că a acceptat, întrucât în urma primei ediţii numărul turiştilor care au vizitat acest monument baroc a fost cu circa 30% mai mare."M-am gândit foarte, foarte mult atunci când mi s-a propus să organizăm acest festival. Trebuie să recunosc că a fost o decizie foarte dificilă fiindcă am văzut ce înseamnă un Electric Castle cu 30.000 de persoane, aveam şi alte exemple şi vedeam urmele unui festival, de aici sau din Belgia. Vedeam că după un festival, când pleci de acolo, la ora 4-5 dimineaţa, este o mizerie totală. Am discutat cu alţi proprietari, fiindcă mi-a fost frică. Anul trecut, înaintea festivalului AWAKE, am fost bolnav. Îmi era frică de tot, dar ce a fost extraordinar, nu a fost nicio stricăciune, toată lumea a respectat tot, nu vorbesc despre castelul propriu-zis, fiindcă acolo accesul a fost interzis, vorbesc de parc. Trebuie să recunosc că la asemenea evenimente rămân chiştoace de ţigări, dar anul trecut a fost perfect, nu a rămas nimic în urmă. Deci după ce m-am gândit mult, acum sunt bucuros că am acceptat", a declarat Kalman Teleki.Proprietarul Castelului din Gorneşti a spus că prima ediţie a AWAKE a însemnat o creştere a fluxului de turişti, în special oameni curioşi să vadă unde s-a organizat această manifestare."Foarte mulţi au venit să vadă unde a fost Festivalul AWAKE. Aduce o celebritate în plus faţă de cum a fost până atunci. Recunosc că noi încercăm să aducem cât mai mulţi turişti români, fiindcă turistul român nu îşi cunoaşte ţara. Foarte mulţi sunt în stare de mirare totală că în ţara noastră există aşa ceva. AWAKE a făcut mult pentru Castelul Teleki. Nu avem turiştii de la Bran, dar sunt mulţi. Turismul a crescut în ultimul an, de la prima ediţie, între 20 şi 30%", a subliniat Kalman Teleki.Astfel, la a doua ediţie a Festivalului AWAKE, care a debutat vineri şi va dura până duminică, va funcţiona şi în acest an Biblioteca din Pădure (Forest Libray), un omagiu adus fostei biblioteci care a existat la castelul din Gorneşti, care a sfârşit distrusă de către Armata Rusă la finele celui de-al Doilea Război Mondial, însă şi un omagiu adus contelui Samuel Teleki, cel care a fondat Biblioteca Teleki din Târgu Mureş, prima bibliotecă publică de pe teritoriul actual al României."Biblioteca este o idee simpatică. Biblioteca din Castelul de la Gorneşti a avut 6.000 de volume, care au sfârşit sub caii Armatei Sovietice. Biblioteca Castelului Teleki a avut peste 6.000 de volume. Dintre acestea, tatăl meu a reuşit să salveze, la sfârşitul războiului, 1.500 de volume, care sunt acum în Biblioteca Teleki din Târgu Mureş. Forest Libray este o renaştere, este o idee foarte bună. Am fost puţin pesimist că doar nu o să citească oamenii care vin la festival, însă m-am înşelat, toată ziua acele cuburi amenajate în Biblioteca din Pădure au fost pline. De fapt, nu sunt locuri destule. Oamenii îşi iau o carte şi se plimbă în parc. Este ceva extraordinar", a arătat Kalman Teleki.Domeniul Teleki din Gorneşti a trecut, în 1647, în posesia familiei Teleki, iar actualul castel a fost ridicat în perioada 1771-1778, fiind construit în stil baroc.La sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, castelul a fost jefuit, iar biblioteca distrusă. În 1949, ansamblul a fost naţionalizat, iar din 1956, după o epidemie de tuberculoză, a adăpostit un preventoriu TBC pentru copii. Deşi s-au făcut o serie de intervenţii asupra ansamblului, castelul este în stare bună.Castelul, alături de parcul dendrologic de la Gorneşti, a fost retrocedat în 2006 şi a intrat în posesia urmaşilor din familia Teleki în 2011. AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu)