Ex-iubitul cunoscutei prezentatoare TV Diana Munteanu și-a lăsat însărcinată noua parteneră!

13:50

Narcisa Guță a șocat pe toată lumea când și-a făcut apariția la o nuntă, cu un fizic aproape de nerecunoscut. Fosta soție a lui Nicolae Guță este mai slabă ca niciodată și se simte foarte bine așa cum arată acum. Zilele trecute a luat parte la o nuntă, alături de fiul ei și a făcut […] The post Narcisa Guță, mai slabă ca niciodată! Fosta soție a manelistului este de nerecunoscut appeared first on Cancan.ro.