Facebook, acuzat de discriminare de un minister american

Roman Polanski, actor, regizor, scenarist şi producător franco-polonez, s-a născut la 18 august 1933, la Paris, din părinţi polonezi.În 1936, familia s-a întors în Polonia. Din cauza originilor evreieşti, au fost cu toţii închişi în ghetoul din Cracovia, de unde au fost trimişi în două lagăre de concentrare: tatăl la Mauthausen-Gusen din Austria, iar mama la Auschwitz. Tatăl supravieţuieşte, dar mama este ucisă la Auschwitz. După ce a asistat la capturarea tatălui, Roman Polanski a reuşit să scape din ghetou. Avea pe atunci doar 7 ani.La sfârşitul războiului, se regăseşte cu tatăl său, care-l trimite la o şcoală tehnică. În anii '50, însă, se apucă de actorie şi primeşte un rol în filmul regizorului polonez Andrzej Wajda, ''A Generation'' (1955). Urmează apoi cursuri la Şcoala de Cinematografie din Lodz şi, până la absolvire, apare deja într-o serie de filme, majoritatea fiind semnate de Andrzej Wajda: ''Lotna'' (1959), ''Innocent Sorcerers'' (1960) şi ''Samson'' (1961).Primele scurtmetraje ale lui Polanski, ''Two Men and a Wardrobe'' (1958), ''The Fat and the Lean'' (1961) şi ''Mammals'' (1962), ilustrau deja interesul regizorului pentru umorul negru şi pentru relaţiile interumane bizare, notează https://www.imdb.com/.În 1962, a regizat primul său lungmetraj, ''Knife in the Water'', unul dintre primele filme poloneze din perioada imediat următoare războiului, care nu erau legate de tema războiului. Totodată, a fost primul film polonez care a primit o nominalizare la Oscar, la categoria cel mai bun film străin. Recunoaşterea internaţională i-a dat ocazia lui Polanski să-şi aducă filmele în faţa unei largi audienţe, potrivit site-ului biography.com.Anul următor, s-a mutat la Londra, unde a captat atât atenţia publicului cât şi pe cea a criticilor, cu următorul film, thriller-ul psihologic ''Repulsion'' (1965). În 1968, Polanski pleacă la Hollywood, unde debutează cu thriller-ul ''Rosemary's Baby'', având o distribuţie excepţională: Mia Farrow şi John Cassavetes.Un an mai târziu, Polanski a trecut printr-o tragedie cumplită, când soţia sa, actriţa Sharon Tate, care era însărcinată, a fost ucisă cu bestialitate de adepţi ai cultului criminalului Charles Manson. De altfel, în filmele sale se regăsesc scene de o violenţă extremă, pe care regizorul însuşi le-a trăit de-a lungul vieţii. Unul dintre acestea este ''Chinatown'' (1974), cu John Huston, Jack Nicholson şi Faye Dunaway.După moartea soţiei, Polanski a plecat în Europa, petrecând mult timp la Paris şi la Gstaad, şi nu a mai regizat alt film până la ''Macbeth'' (1971), în Anglia. A mers apoi în Italia, unde a regizat ''What?'' (1973), iar următorii ani i-a petrecut lângă Roma. S-a întors la Hollywood, pentru filmul ''Chinatown'' (1974), distins cu premiile Globul de Aur şi BAFTA la categoria cel mai bun regizor şi nominalizat la Oscar-ul pentru regie.Roman Polanski a fost subiectul unui lung şi mediatizat scandal. În 1977, în California, regizorul, care avea atunci 43 de ani, a fost investigat pentru acuzaţii de viol asupra unei tinere de 13 ani, Samantha Geimer. Regizorul a recunoscut că a întreţinut relaţii sexuale ilegale cu o minoră şi după ce a petrecut 42 de zile în închisoare, Roman Polanski a fugit din SUA în ianuarie 1978, temându-se de o pedeapsă mai aspră, contrar acordului amiabil încheiat cu judecătorul. Din cauza acestor probleme, Roman Polanski a fost exclus din Academia Americană de Film în luna mai 2018.Polanski s-a stabilit la Paris, unde a regizat filmul ''Tess'' (1979), o adaptare a romanului semnat de Thomas Hardy, ''Tess of the d'Urbervilles'', distins cu premiile Cesar pentru cel mai bun film şi pentru cel mai bun regizor.Pe parcursul anilor '80, s-a axat pe actorie, jucând în filme precum ''Amadeus'' (1981) sau ''Metamorphosis'' (1988). Revine, în 1988, la regia de film, cu thriller-ul ''Frantic'' (1988), avându-i în distribuţie pe Harrison Ford şi pe Betty Buckley, iar anul următor, semnează regia dramei erotice ''Bitter Moon'' (1992), cu Hugh Grant şi cu soţia lui Polanski, Emmanuelle Seigner. Niciunul dintre proiecte nu a impresionat critica, dar Polanski se reafirmă în 1994, cu ''Death and the Maiden'', o adaptare cinematografică a piesei lui Ariel Dorfman. În 1999, Polanski regizează thriller-ul ''The Ninth Gate'', cu Johnny Depp.Roman Polanski revine în prima linie a cinematografiei în anul 2002, cu filmul ''Pianistul'', distins cu premiile Palme d'Or, Cesar şi BAFTA.Bazat pe memoriile pianistului Wladyslaw Szpillmann, filmul relatează povestea adevărată a unui talentat pianist polonez, care, datorită originii sale evreieşti, este forţat ca pe timpul ocupaţiei naziste în Polonia să ducă o viaţă de fugar, pentru a scăpa de deportare. Scenariul este scris de Roman Polanski şi de Ronald Harwood. Filmul a fost nominalizat la şapte Oscar-uri, în 2003, între care la categoriile ''Cel mai bun film'' şi ''Cel mai bun regizor'', şi a primit trei Oscar-uri: cel mai bun regizor, cel mai bun actor în rol principal (Adrien Brody) şi cel mai bun scenariu adaptat (Ronald Harwood). Polanski a evocat, într-un interviu, felul în care realizarea filmului i-a reamintit permanent de propria tinereţe, arătând că în timpul pregătirilor cu Harwood şi a realizării efective a acestei drame au apărut şi momente de umor negru.Roman Polanski a lipsit însă de la gala Oscar-urilor. După acuzaţiile din 1977, regizorul nu se mai poate întoarce în Statele Unite fără a risca să fie trimis la închisoare. Cu toate acestea, a mai fost nominalizat, în 1979, pentru filmul "Tess".După ''Pianistul'', Polanski a declarat că este nerăbdător să facă un film de care să se bucure copiii săi, drept pentru care, următorul său proiect a fost o adaptare cinematografică a lui ''Oliver Twist'', de Charles Dickens. Acesta a fost urmat de un nou proiect, ''The Ghost Writer'' (2010), cu Pierce Brosnan şi Ewan McGregor, pentru care a fost distins cu Ursul de argint şi cu premiul Cesar pentru regie, ''Carnage'' (2011) şi ''Venus in Fur'' (2013), pentru care a primit premiul Cesar pentru regie.În 2017, a fost lansat filmul "Based on a True Story", regizat de Roman Polanski şi inspirat de romanul omonim al scriitoarei Delphine de Vigan."Anticonformismul, plăcerea aproape perversă de a şoca, răsturnând valorile recunoscute, stau la baza unui opere inegale în care momente de genialitate alternează cu banalitate, profunzimea cu superficialitatea, normalitatea cu paranoia şi fantezia cu plenitudinea", se scrie despre opera cinematografică a lui Roman Polanski în lucrarea "Dicţionar de cinema" (Cristina Corciovescu şi Bujor Rîpeanu, Ed. Univers Enciclopedic, 1997).În 1985, şi-a publicat autobiografia "Roman by Polanski".Roman Polanski a fost căsătorit cu actriţa poloneză Barbara Lass, din 1959 până în 1961, când au divorţat. S-a căsătorit apoi cu Sharon Tate, actriţă americană, în ianuarie 1968. În 1976, la 7 ani după moartea celei de-a doua soţii, a avut o relaţie cu actriţa Nastassja Kinski, care a deţinut rolul principal în filmul ''Tess''. În 1989, Polanski s-a recăsătorit cu actriţa franceză Emmanuelle Seigner, cei doi având doi copii: o fiică, Morgane, şi un fiu, Elvis. Foto: (c) ALEX TUDOR / AGERPRES FOTOÎn 2003, Roman Polanski s-a aflat într-o scurtă vizită în Romania, cu prilejul Zilelor Europei, ocazie cu care a lansat filmul "Pianistul". În luna ianuarie a anului următor a revenit la Bucureşti, pentru a i se înmâna titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Naţionale de Teatru şi Cinematografie. AGERPRES/(Documentare-Horia Plugaru, editor: Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Adrian Dădârlat)