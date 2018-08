Simona Halep, după ce s-a calificat în semifinale la Cincinnati: ”Am schimbat jocul după ce a venit Darren pe teren şi mi-a spus ce să fac”

15:10

Vești bune pentru fanii emisiunii „Starea Nației”! Dragoș Pătraru revine la tv, după plecarea din TVR. Al șaselea sezon începe pe 20 august, la Prima TV. Emisiunea va fi difuzată de luni până joi, de la ora 22.30. „Starea nației” a devenit de-a lungul celor 6 sezoane o emisiune statement care și-a creat un public fidel, iar […] The post Când începe „Starea Nației” la Prima TV! appeared first on Cancan.ro.