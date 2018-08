IGPF: Minor de 5 ani ascuns de mamă sub bancheta microbuzului pentru a ieşi ilegal din România

06:20

Cincizeci de tone de metamfetamină, drog de sinteză numit şi "crystal meth", au fost confiscate într-un laborator din statul mexican Sinaloa, unde operează de multă vreme cartelul condus de Joaquin 'El Chapo' Guzman, a anunţat vineri Marina mexicană, citată de AFP şi Reuters.Militarii au localizat laboratorul cu prilejul unei operaţiuni desfăşurate joi în satul Alcoyonqui, din cadrul municipalităţii Culiacan, capitala statului Sinaloa, în estul Mexicului."Am reuşit să securizăm şi să distrugem un laborator de droguri clandestin şi două depozite subterane, cu aproximativ 50 de tone de metamfetamină sub formă de cristale sau sub formă lichidă", a precizat Marina într-un comunicat. Foto: (c) SEMAR Mexico's Navy/Handout via REUTERSDrogul era stocat în bidoane şi butoaie de diverse mărimi şi au fost descoperite ingrediente chimice şi echipamente necesare producţiei de crystal meth.Potrivit presei locale laboratorul clandestin a fost descoperit într-o zonă controlată de cartelul Sinaloa, condus în trecut de Joaquin Guzman, considerat cel mai puternic traficant de droguri din lume.Extrădat din Mexic în SUA în ianuarie 2017, Joaquin Guzman este în prezent deţinut într-o închisoare din New York. Foto: (c) SEMAR Mexico's Navy/Handout via REUTERSÎncepând din luna noiembrie, cel supranumit "El Chapo" va compărea în faţa unui tribunal din Brooklyn pentru 17 delicte, printre care traficarea a peste 200 de tone de cocaină în SUA.În 2007, Marina mexicană a confiscat 23,5 tone de cocaină ascunse într-o navă ancorată în portul Manzanillo, în oceanul Pacific.Potrivit guvernului, a fost la momentul respectiv cea mai mare captură de cocaină din lume, drogurile aparţinând cartelului Sinaloa. Foto: (c) SEMAR Mexico's Navy/Handout via REUTERSÎn decembrie 2006, guvernul mexican a lansat o operaţiune militară antidrog, care a fost urmată de un val de violenţe în care au murit peste 200.000 de persoane.AGERPRES/(AS - editor: Florin Ştefan, editor online: Adrian Dădârlat)