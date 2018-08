Galaţi: Bărbat decedat după ce a fost lovit de două maşini

12:50

''Gaura'' de 2 miliarde de dolari pierduţi de statul român în perioada 2015 - 2017, conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (ANRM), reprezintă o faptă penală, a afirmat, sâmbătă, consilierul economic al premierului, Darius Vâlcov, precizând că a pus această informaţie la dispoziţia publicului."Tot ceea ce am făcut eu a fost ca, în momentul în care am primit o astfel de informaţie din partea ANRM, a fost să o pun la dispoziţia publicului, pentru că din punctul meu de vedere este o faptă penală şi, aşa cum prevede legea, în momentul în care ai luat cunoştinţă de o faptă penală, trebuie să o anunţi. Eu acest lucru l-am făcut şi cred că trebuie dezbătut dacă această gaură de 2 miliarde de dolari, care ANRM spune că s-a făcut bugetului de stat, urmează să fi anchetată sau nu sau se va trece, aşa cum ne-am obişnuit, în tăcere şi vom uita de aceşti bani pentru totdeauna", a declarat Vâlcov la Antena 3.Potrivit acestuia, nu trebuie speculat momentul dezvăluirii acestei informaţii, pentru că este vorba doar despre o raportare din partea ANRM la jumătatea anului."De când există o nouă conducere la ANRM, din februarie, preţul s-a actualizat şi am vrut să vedem la nivelul Guvernului care au fost efectele. Şi efectele sunt următoarele: în primele 6 luni - doar 5 luni s-a aplicat acest preţ - veniturile au fost de 432,6 milioane, comparativ cu 315,6 milioane, adică cu 117 milioane mai mult faţă de 5 luni din anul precedent. Deci, 30 de milioane de dolari deja au venit în plus, doar pentru că s-a actualizat acest ordin în 2018 şi le mulţumesc celor de la ANRM că au făcut acest lucru. Când am văzut situaţia, am zis să vedem în spate - ce am pierdut (...) mai ales că din martie 2015 exista o sentinţă definitivă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care spune că acest preţ trebuia reactualizat", a explicat Vâlcov.El spune că a descoperit acest lucru în perioada guvernării Ponta, dar nu a avut timp să reacţioneze, "fiind săltat de pe stradă într-un dosar fabricat, la doar şase zile de la aflarea informaţiei"."Am avut şase zile să reacţionez, dar n-a fost suficient. Nu eu l-am anunţat pe Victor Ponta, a fost anunţat tot în Guvern de această decizie", a adăugat Vâlcov. AGERPRES/(A - autor: Cătălina Matei, editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea)