VIITORUL - GAZ METAN, liveTEXT de la 21:00 » Hagi revine pe bancă după 2 etape de suspendare + cum arată echipele probabile

Fostul mijlocaș din perioada "galacticilor" lui Real Madrid, Julio Baptista, 36 de ani, a semnat azi un contract cu CFR Cluj, după ce ieri a efectuat vizita medicală. "Suntem bucuroși să vă anunțăm că am perfectat transferul lui Julio Baptista, fostul mijlocaș al lui Real Madrid, Arsenal și AS Roma!Fotbalistul brazilian are 112 goluri marcare în întreaga carieră, perioadă în care a bifat 355 de meciuri în toate competițiile și vine în ...