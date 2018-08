Cum scapi de grasimea de pe coapse şi fund, în mod sigur

In timpul curelor de slabire si ca urmare a efortului fizic, grasimea de pe abdomen dispare mai usor decat cea de pe coapse si fund. De altfel, unele femei, mai ales cele cu silueta para, intampina probleme in a scapa de tesutul adipos in aceasta zona. Citește mai departe...

