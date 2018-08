Anamaria Prodan, apariție de senzație pe litoral. A îmbrăcat un costum de baie minuscul și…

15:00

Accident șocant la Constanța! Un șofer beat a lovit un cărucior în care se afla un bebeluș de șapte luni. Ca prin minune, sugarul a scăpat doar cu câteva răni ușoare. A fost nevoie de intervenția Poliției pentru a-i calma pe oamenii nervoși. Accidentul s-a petrecut vineri seara, după ora 19:00, când bărbatul în vârstă de 29 de […] The post Caz șocant în Constanța! Un bebeluș aflat în cărucior, lovit de un șofer beat appeared first on Cancan.ro.