VIITORUL - GAZ METAN 2-0 // Hagi e în culmea fericirii după victoria cu Gaz Metan » Își laudă tactica: "Am adus ce trebuie de pe bancă, acesta este rolul meu"

Gheorghe Hagi, tehnicianul celor de la Viitorul, s-a declarat extrem de mulțumit de evoluția echipei sale din victoria cu Gaz Metan, 2-0. "Ne-am pregătit foarte bine și am analizat înfrângerea cu Dinamo. Sunt fericit, mi-am asumat niște riscuri, dar am ales o echipă foarte tânără. Am jucat cu o echipă puternică, cu jucători foarte buni. ...

