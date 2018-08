Simona Halep, calificată în finala turneului WTA de la Cincinnati

20:20

Preşedintele Donald Trump a criticat sâmbătă vehement blocarea de către reţelele de socializare a unor conturi şi conţinuturi ale unor personalităţi din rândul dreptei conservatoare americane, liderul de la Casa Albă vorbind despre 'discriminare' şi calificând drept 'bolnav' comportamentul a două posturi de televiziune, relatează AFP.Reacţia sa, consemnată într-o nouă salvă de tweet-uri matinale, survine după ofensiva lansată săptămâna trecută de giganţii internetului împotriva comentatorului american de extremă-dreapta Alex Jones, căruia i s-a tăiat accesul la Facebook şi Spotify, reţeaua Twitter blocându-i la rândul ei accesul la contul personal, dar numai pentru o săptămână.'Reţelele de socializare discriminează clar vocile Republicane/Conservatoare', a scris Trump pe Twitter, promiţând că administraţia sa nu va permite ca acest lucru să continue, dar nu a precizat ce intenţionează să facă. Social Media is totally discriminating against Republican/Conservative voices. Speaking loudly and clearly for the Trump Administration, we won’t let that happen. They are closing down the opinions of many people on the RIGHT, while at the same time doing nothing to others.......— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2018'Vor să reducă la tăcere opiniile multor persoane de DREAPTA, în timp ce nu fac nimic în cazul altora', a explicat în continuare preşedintele american.'Cenzura este ceva foarte periculos şi absolut imposibil de combătut. Dacă veţi căuta ştirile false (Fake News), nimic nu este mai fals decât CNN şi MSNBC, iar eu nu cer eliminarea comportamentului lor bolnav. M-am obişnuit cu el şi privesc (aceste posturi n.red) cu precauţie, sau nu le privesc deloc', scrie Trump într-o a doua postare. .....Censorship is a very dangerous thing & absolutely impossible to police. If you are weeding out Fake News, there is nothing so Fake as CNN & MSNBC, & yet I do not ask that their sick behavior be removed. I get used to it and watch with a grain of salt, or don’t watch at all..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2018'Să lăsăm să participe toată lumea, bună sau rea', îndeamnă el în postarea următoare. ....Too many voices are being destroyed, some good & some bad, and that cannot be allowed to happen. Who is making the choices, because I can already tell you that too many mistakes are being made. Let everybody participate, good & bad, and we will all just have to figure it out!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2018Fondator al website-ului InfoWars, Alex Jones este o personalitate mediatică afiliată extremei drepte şi care s-a remarcat prin teorii ale conspiraţiei după atacul armat asupra unei şcoli din Sandy Hook, în 2012, soldat cu moartea a 26 de persoane, dintre care 20 de elevi.Facebook i-a suspendat cele patru pagini principale, acuzându-l pe Alex Jones că 'glorifică violenţa' şi că 'foloseşte un limbaj dezumanizant în descrierea persoanelor transgender, musulmanilor şi imigranţilor'.La rândul ei, reţeaua Twitter, care în numele libertăţii de exprimare în cadrul dezbaterilor publice nu s-a alăturat iniţial acţiunii împotriva lui Alex Jones, a decis totuşi marţi să restrângă accesul la contul acestuia, care poate fi consultat de internauţi, însă Jones nu mai poate timp de o săptămână să posteze mesaje.AGERPRES/(AS - editor: Sorin Popescu, editor online: Adrian Dădârlat)