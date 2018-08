Un adolescent de 16 ani din Australia a atacat cibernetic rețeaua Apple și a descărcat fișiere interne

15:30

Etapa a V-a a Ligii I, care a debutat ieri cu victoria formației Politehnica AIși în derby-ul cu cei de la FC Botoșani, scor 2-1, programează astăzi două partide. De la ora 18:00 la Giurgi, Astra va căuta să obțină toate punctele puse în joc în duelul cu nou-promovata Dunărea Călărași. O victorie a elevilor […] The post Două partide astăzi în Liga I»» Programul etapei și clasamentul în Liga 1! appeared first on Cancan.ro.