Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii Loto 6 din 49, numerele de duminică, 19 august

21:10

Fotbalistul Gabriel Boştină, prins beat mort la volan, în Capitală. El avea o alcoolemie de 1,40 la mie şi a fost prins poliţişti şi dus la IML. Fostul fotbalist Gabriel Boştină a fost prins beat la volan, vineri noapte, în Capitală, de către brigada poliţiei rutiere, în urma unui control de rutină, informează România TV. […] The post Gabriel Boștină, fost fotbalist la Steaua și Dinamo, mort de beat la volan! Era la un pas de comă alcoolică. S-a ales cu dosar penal appeared first on Cancan.ro.