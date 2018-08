Parchetul General: 291 de plângeri în cazul protestului din 10 august, înregistrate până duminică

16:50

Un inginer horticol din comuna Gurghiu, Levente Laszlo, împreună cu familia sa, soţia şi cei trei copii, au reuşit să îi uimească pe participanţii la a XIII-a ediţie a Festivalului Văii Gurghiului, prezentând în premieră o Casă a Fluturilor Exotici, în care au putut fi admiraţi în mediul lor natural peste 200 de fluturi vii."Noi suntem grădinari de meserie, noi iubim florile, suntem grădinari de peste 80 de ani. Părinţii mei au fost grădinari, iar fluturii au o legătură directă cu florile. Vedeam dimineaţa grădinile pline de fluturi şi aşa mi-a venit ideea unei case a fluturilor. Am căutat modalităţi de creştere a fluturilor. Am aflat că mai este o expoziţie de fluturi exotici vii la Praid. Am încercat să învăţ de la crescătorii de pupe, de la producătorii de pupe de prin lume. Am luat legătura prin e-mail, le-am spus ce aş vrea să fac şi în final am decis. Şi mulţumesc familiei că m-a susţinut şi chiar m-a stimulat. Fiindcă trei ani a durat până s-a finalizat ideea. În primii doi ani, una dintre fiicele mele, adolescentă, mi-a reproşat chiar că nu am făcut casa cu fluturi pe care am promis-o. Şi mi-am spus că fiind în perioada de adolescenţă, când încerc să o direcţionez, să îi dau sfaturi pentru o viaţă mai bună, corectă, tocmai eu să nu mă ţin de cuvânt? Am spus 'Hopa, nu se mai poate!' Ce fel de model de părinte sunt dacă nu îmi susţin ideile şi nu finalizez ceea ce încep? În colecţie avem peste 30 de specii de fluturi, în total avem peste 200 de fluturi, numărul din fiecare specie variază în funcţie de durata lor de viaţă, de cât de mult le place să zboare", a declarat pentru AGERPRES, Levente Laszlo, inginer horticol specializat în peisagistică, cadru didactic la Liceul Silvic din Gurghiu. Foto: (c) DORINA MATIŞ/AGERPRES FOTOEl a arătat că pentru Festivalul Văii Gurghiului a trebuit să ţină cont de faptul că fluturii sunt nişte vietăţi legate de anumite cicluri de viaţă, că sunt legaţi de eclozare."Nu sunt păpuşi din plastic pe care le scoatem direct din dulap şi să le expunem. Sunt vii şi de aceea am încercat ca în această perioadă să avem undeva peste 200 de fluturi din 30 de specii. Majoritatea sunt din America Centrală, unde există şi crescători specializaţi, avem şi din Filipine, două specii din Africa, Thailanda, deci din zona subtropicală. Pentru hrană am urmărit cu atenţie plantele ca să încercăm să le creăm un habitat asemănător locului lor de trai. Aceste plante sunt cele care conţin necesarul de polen, tot de aici îşi iau şi apa necesară. Ei au o viaţă foarte scurtă, trăiesc maximum 10-14 zile. A trebuit să ţinem cont şi de un sistem de curierat, fiindcă pupele ne vin prin curier. Tot ce îmi doresc eu e ca aceşti fluturi să moară de bătrâneţe, nu să sfârşească cu un ac în spate. Voi extinde crescătoria de la anul, sunt unicul crescător autorizat pentru creşterea fluturilor exotici din ţară. Am autorizările necesare şi voi profita de asta", a susţinut Laszlo.El a mai spus că a constatat cu îngrijorare că, în ultima perioadă, numărul fluturilor şi al albinelor din natură a început să scadă, printre altele, din cauza folosirii excesive a insecticidelor. Foto: (c) DORINA MATIŞ/AGERPRES FOTO"Nu pot delimita momentul când s-a născut dragostea pentru fluturi. Ne plimbam printre flori, ne-am plimbat printre fluturi, cred totuşi că îi iubesc că de când m-am născut. Mai demult erau totuşi mai mulţi fluturi, trebuie să conştientizăm şi nişte aspecte ecologice. (...) Fluturii sunt a doua cea mai mare categorie de polenizatori. Astăzi, cu modernizarea asta, cu culturile intensive, cu folosirea insecticidelor distrugem un lanţ trofic, fiindcă folosim insecticide, omorâm fluturii, albinele, nu mai sunt insecte polenizatoare. Asta înseamnă că se rupe din lanţul trofic. Păsările nu mai au ce să consume, mor păsările şi aşa mai departe. Dacă intrăm agresiv în natură, atunci se pot întâmpla nenorociri şi copiii trebuie să fie conştienţi să iubească natura, să o protejeze. Am adus portocale şi banane, o altă sursă de hrană a acestor fluturi, dar cu zilele nu s-au atins de ele. Animalele simt că există chimicale şi toxine în ele, nu se ating de ele, la fel şi cum e pisica, care nu mănâncă acel crenvurst gustos", a precizat Levente Laszlo. Foto: (c) DORINA MATIŞ/AGERPRES FOTOSoţia inginerului, Edith Laszlo spune că în 20 de ani de căsnicie s-a obişnuit cu faptul că soţul ei are pasiuni "mai ciudate decât alţii" dar crede că aceasta este o pasiune frumoasă."Prima dată îi era frică, ne făceam griji că poate mor fluturii, poate nu ştim ce să le facem, dar a stat foarte mult pe telefon şi pe internet şi a căutat ce mănâncă, cum se simt, cât trăiesc. A studiat mult şi în fiecare an ne propuneam să facem Casa Fluturilor, nu prea aveam încredere că ştim cum să ne comportăm cu ei. Cu florile ştiam cum să ne comportăm, fiindcă avem sere de flori, dar cu aceşti fluturi nu ştiam, fiindcă nu sunt nişte animale care să spună când le e foame sau să îţi dai seama după comportament. Avem trei copii - Katinka are aproape 16 ani, Gyopar aproape 11 ani şi Zsombi va împlini 7 ani în noiembrie - şi pentru prima dată, împreună cu ei, am făcut acasă această Casă a Fluturilor. Era un cort închis, fără lumină şi l-am modificat complet. Două-trei luni am tot lucrat, fiecare dintre noi avea contribuţia sa, unul aducea rola de curent, alţii şuruburile. În momentul în care a fost gata, am decis să venim la festival, dar e foarte mult de lucru", a susţinut Edith Laszlo. Foto: (c) DORINA MATIŞ/AGERPRES FOTOEa îşi încurajează copiii să iubească natura şi să nu se teamă de nicio vietate."Sincer ne place, copiii noştri iubesc natura, nu se sperie de şopârle, de păianjeni, am încercat să îi facem să nu le fie frică de animale", a conchis Edith Laszlo.