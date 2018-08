Sighiartău (PNL): După ce regimul Dragnea a dat cu gaze împotriva românilor nevinovaţi, acum dă cu minciuni şi dezinformări

18:40

Administraţia Donald Trump a acuzat în weekend China de ingerinţă în alegerile din SUA, într-un moment în care preşedintele american îşi înmulţeşte invectivele împotriva anchetei privind suspiciunile de înţelegere secretă între Rusia şi echipa sa de campanie în 2016, potrivit AFP."Toţi aceşti idioţi care se focalizează pe Rusia ar trebui să înceapă să privească într-o altă direcţie, China", a scris sâmbătă Trump pe Twitter într-o serie de mesaje care denunţau cu vehemenţă "cenzura" unor voci conservatoare pe reţelele de socializare. All of the fools that are so focused on looking only at Russia should start also looking in another direction, China. But in the end, if we are smart, tough and well prepared, we will get along with everyone!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2018Postarea a trecut în mare parte neobservată, până când consilierul de securitate naţională al Casei Albe, John Bolton, a fost chestionat pe acest subiect duminică la postul de televiziune ABC şi a acuzat la rândul său Beijingul, dar şi Moscova, Teheranul şi Phenianul că încearcă să se amestece în procesul electoral american."Pot să vă spun cu certitudine că este o ameninţare suficientă pentru securitatea naţională a SUA - ingerinţa Chinei, ingerinţa Iranului, ingerinţa Coreii de Nord - pentru ca noi să luăm măsuri în încercarea de a o contracara", a declarat Bolton. "Prin urmare, este vorba de patru ţări, de fapt", a adăugat el.Presat să ofere detalii privind modul în care aceste ţări, în special China, ar încerca să influenţeze alegerile americane, Bolton a fost destul de vag."Nu vreau să intru în (detaliile) a ceea ce am văzut sau nu. Însă pot să vă spun că pentru alegerile legislative din 2018, cele patru ţări sunt cele care ne îngrijorează", a spus el.De la începutul lunii, Trump şi-a înmulţit atacurile împotriva anchetei procurorului special Robert Mueller privind ingerinţele Moscovei în compania care l-a adus la Casa Albă, cerând chiar ministrului justiţiei să pună capăt investigaţiei.AGERPRES/(AS - editor: Ionuţ Mareş, editor online: Adrian Dădârlat)