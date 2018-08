Carmen Dan: Substanţele iritante folosite la protest - omologate, distribuite de fabricanţi autorizaţi

19:20

Preşedintele american Donald Trump a calificat duminică ancheta privind ingerinţa rusă în alegeri drept "mccarthy-ism de cea mai joasă speţă", reafirmând că a autorizat un avocat de la Casa Albă să coopereze cu investigatorii deoarece "nu are nimic de ascuns", relatează AFP."Studiaţi-l pe răposatul Joseph McCarthy, deoarece suntem în acest moment într-o perioadă în care Mueller şi banda sa îl fac pe Joseph McCarthy să arate ca un copil. Vânătoare de vrăjitoare trucată", a scris preşedintele american pe Twitter. Study the late Joseph McCarthy, because we are now in period with Mueller and his gang that make Joseph McCarthy look like a baby! Rigged Witch Hunt!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2018În anii '50, în plin Război Rece, Statele Unite, căzute într-o perioadă de paranoia care avea să fie numită 'panica roşie', senatorul republican de Wisconsin Joseph McCarthy lansa o companie care viza orice persoană suspectată a fi comunist sau că arăta simpatii pentru regimul de la Moscova, aşa-numita 'vânătoare de vrăjitoare'.Extrem de controversat, senatorul de Wisconsin va fi foarte repede discreditat.Această salvă de mesaje postate duminică de Donald Trump care nu poate ascunde iritarea sa vine la o zi după apariţia unei informaţii în New York Times conform căreia Don McGahn, un avocat al Casei Albe, a cooperat cu ancheta condusă de echipa procurorului special Robert Mueller în legătură cu suspiciunile de înţelegere secretă între echipa de campanie a republicanului şi Rusia."I-am permis lui şi tuturor celorlalţi să depună mărturie - nu trebuia să o fac", a afirmat Trump. The failing @nytimes wrote a Fake piece today implying that because White House Councel Don McGahn was giving hours of testimony to the Special Councel, he must be a John Dean type “RAT.” But I allowed him and all others to testify - I didn’t have to. I have nothing to hide......— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2018"Nu am nimic de ascuns şi am cerut transparenţă pentru ca această vânătoare de vrăjitoare trucată şi dezgustătoare să poată lua sfârşit", a adăugat el. ....and have demanded transparency so that this Rigged and Disgusting Witch Hunt can come to a close. So many lives have been ruined over nothing - McCarthyism at its WORST! Yet Mueller & his gang of Dems refuse to look at the real crimes on the other side - Media is even worse!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2018"Mccarthy-ism de cea mai joasă speţă", a mai scris Trump.Liderul american scrisese încă de sâmbătă pe Twitter, cu câteva ore înainte de apariţia informaţiei în New York Times, că le-a permis lui McGahn şi altor membri ai personalului de la Casa Albă "să coopereze de deplin" cu Mueller.În postările de pe Twitter de duminică, el a atacat din nou cu vehemenţă mass-media în general şi New York Times în special, vizibil agasat de acest articol."De aceea 'media cu ştiri false' au devenit inamicul poporului", a scris Trump, folosind din nou o expresie denunţată în această săptămână de sute de publicaţii americane în cadrul unei campanii lansate pentru apărarea libertăţii presei.AGERPRES/(AS - editor: Ionuţ Mareş, editor online: Adrian Dădârlat)