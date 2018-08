Jaf cu fonduri europene în șatra de la Strehaia! Olga și-a renovat palatul: „Mi-am dorit o scară să cobor pe ea ca Andreea Marin”

15:30

Vești proaste de la meteorologi! Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică după-amiaza, mai multe atenționări cod galben de ploi, valabile pentru următoarea oră. Potrivit ANM, este cod galben de ploi în județele Mehedinți, Vâlcea și Gorj până la ora 16.00. De asemenea, în județele Vaslui, Bacău, Vrancea, Neamț, Galați, Alba, Harghita și Mureș atenționarea […] The post Cod galben de ploi în 11 județe din țară appeared first on Cancan.ro.