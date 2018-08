Mai multe zeci de sud-coreeeni au trecut în Nord pentru reuniunile de familie

05:50

La 20 august 1968, a avut loc inaugurarea Uzinei de Autoturisme Piteşti, construită în apropiere de comuna Colibaşi (în prezent, Mioveni), judeţul Argeş. Evenimentul a marcat totodată începerea fabricării în serie a primului automobil, ''Dacia 1100'', un model sub licenţa Renault R8. Construcţia uzinei de la Mioveni - Uzina de Autoturisme Piteşti, a început în 1966, având la bază un acord între autorităţile române şi producătorul francez de automobile Renault, ce prevedea asamblarea unui model Renault sub marca Dacia. Foto: (c) AGERPRES FOTO/ARHIVA ISTORICA - Uzina de Autoturisme Piteşti - model ''Dacia 1100''. (Piteşti, 12 aug. 1968)La ceremonia de inaugurare din 20 august 1968, au fost prezenţi şi specialişti francezi, reprezentanţi ai firmei ''Renault''. ''După cum se ştie, ţara noastră a încheiat cu această renumită firmă un contract de licenţă pe o durată de 10 ani, în baza căruia partenerul francez pune la dispoziţia părţii române documentaţia de execuţie şi tehnologia de fabricaţie. Totodată, în uzinele din Franţa ale acestei firme au fost instruiţi un număr însemnat de constructori de maşini români pentru realizarea acestui tip de autoturism. Rodnica cooperare tehnică româno-franceză a contribuit în scurt timp la debutul industriei româneşti în producţia mondială de autoturisme'', se arăta într-un reportaj AGERPRES (Buletin ''Ştiri interne'' din 20 august 1968). Foto: (c) PETRE DUMITRESCU / AGERPRES FOTO/ARHIVA ISTORICA - Uzina de Autoturisme Piteşti - model ''Dacia 1100''. (Piteşti, 12 aug. 1968)''Deşi performanţele sale îl situează la nivelul clasei mijlocii de autoturisme, ''Dacia 1100'' are dimensiunile unui automobil mic, dar cu un interior spaţios. El este adaptat condiţiilor de drum din ţara noastră şi oferă celor cinci persoane care se pot instala în maşină o călătorie confortabilă. Este înzestrat cu un motor ''Sierra'' de 1100 cmc plasat în spate, are 46 CP şi dezvoltă o viteză maximă de 135 km pe oră”, se preciza în reportaj, referitor la marca românească de autoturism a cărei producţie începea atunci. Foto: (c) PETRE DUMITRESCU / AGERPRES FOTO/ARHIVA ISTORICA - Uzina de Autoturisme Piteşti - model ''Dacia 1100''. (Piteşti, 12 aug. 1968)Hala de producţie a uzinei era o clădire care se întindea pe 10 ha. ''Pe liniile de montaj aliniate de-a lungul halei poate fi urmărit, moment cu moment, procesul de creare a autoturismului în toată extraordinara sa simplitate, obţinută însă datorită unui înalt nivel tehnic ce reflectă cele mai noi concepţii în acest domeniu (....) Un transportor pivotant împinge caroseria spre agregatele vopsitoriei, unde în urma unor operaţii de curăţire perfectă, uscare, vopsire şi iarăşi vopsire, se ajunge la culoarea definitivă. Se montează apoi tapiţeria, roţile, motorul şi subansamblele lui. Se fac ultimele verificări de etanşeitate cu un puternic jet de apă, de funcţionare a instalaţiei electrice. În sfârşit, plăcuţele strălucitoare dau autoturismului simbolicul nume - ''Dacia 1100'' ...şi elegantul autoturism demarează pe pista de încercare.'' (Buletin ''Ştiri interne'' AGERPRES, 20 august 1968) Foto: (c) PETRE DUMITRESCU / AGERPRES FOTO/ARHIVA ISTORICA - Uzina de Autoturisme Piteşti - model ''Dacia 1100''. (Piteşti, 12 aug. 1968) Foto: (c) PETRE DUMITRESCU / AGERPRES FOTO/ARHIVA ISTORICA - Uzina de Autoturisme Piteşti - model ''Dacia 1100''. (Piteşti, 12 aug. 1968)Pe benzile de montaj ale uzinei se aflau la acel moment aproape 200 de autoturisme, iar la capătul liniei de montaj un prim lot de câteva zeci de autoturisme era gata de drum. Se estima, totodată, ca 2.000 de autoturisme să fie gata până la sfârşitul anului 1968. Foto: (c) VASILE MOLDOVAN / AGERPRES FOTO/ARHIVA ISTORICA - Uzina de Autoturisme Piteşti - model ''Dacia 1300''.(Piteşti, 6 oct. 1969) Foto: (c) VASILE MOLDOVAN / AGERPRES FOTO/ARHIVA - Uzina de Autoturisme Piteşti - model ''Dacia 1300''.(Piteşti, 6 oct. 1969)După ''Dacia 1100'', a urmat ''Dacia 1300'', care a intrat în producţie în august 1969, având la bază modelul Renault 12. Motorul avea 1.289 cmc şi 54 de cai putere, iar viteza maximă era de 144 kilometri pe oră. Foto: (c) RADU CRISTESCU / AGERPRES FOTO/ARHIVA ISTORICA - Uzina de Autoturisme Piteşti. (20 ian. 1970) Foto: (c) RADU CRISTESCU / AGERPRES FOTO/ARHIVA ISTORICA - Uzina de Autoturisme Piteşti. (8 apr. 1977)După expirarea licenţei Renault, în 1979, Dacia a început un program propriu de dezvoltare. Foto: (c) MIRCEA HUDEK / AGERPRES FOTO/ARHIVA ISTORICA - Modele noi de autoturisme Dacia. (Piteşti,17 febr. 1982) Foto: (c) LUCIAN TUDOSE / AGERPRES FOTO/ARHIVA ISTORICA - Uzina de Autoturisme Piteşti - parcul de export. (19 mai 1986) Foto (c) ARMAND ROSENTHAL / AGERPRES FOTO/ARHIVA ISTORICA - Uzina de Autoturisme Piteşti. (8 sept. 1988) Foto: (c) VASILE MOLDOVAN / AGERPRES FOTO/ARHIVA - Autoturisme produse la Uzina de Autoturisme Piteşti.(Piteşti, 6 mart. 1989)Amintim dintre modelele fabricate în anii '80 : Dacia 1310, Dacia 1320, Dacia 1410, Dacia Sport, Dacia Break, Dacia Berlina, Dacia 1300 Super, Dacia 1301, Dacia 1302, Dacia 2000, Dacia 1325 Liberta. Foto: (c) LUCIAN TUDOSE / AGERPRES FOTO/ARHIVA - Clădirea întreprinderii de automobile Dacia - Piteşti. (10 febr. 1990) Foto: (c) LUCIAN TUDOSE / AGERPRES FOTO/ARHIVA - Clădirea întreprinderii de automobile Dacia - Piteşti. (19 febr. 1990) Foto: (c) LUCIAN TUDOSE / AGERPRES FOTO/ARHIVA ISTORICA - Model Dacia Nova. (Piteşti, 2 nov. 1995)Dacia Nova, lansată în 1995, a fost primul model Dacia proiectat şi fabricat integral în România. În anul 1998, când s-au aniversat trei decenii de la producerea primului automobil Dacia, de pe porţile uzinei a ieşit autoturismul cu numărul 2.000.000. În iulie 1999, compania Renault a achiziţionat 51% din capitalul SC Automobile Dacia SA în urma procesului de privatizare, iar ulterior şi-a mărit participaţia la capitalul societăţii. În 2000, a fost lansat modelul Dacia SupeRNova, prima concretizare a colaborării franco-române, un autoturism echipat cu motor şi cutie de viteze Renault. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO - Lansarea modelului Dacia Solenza.(Bucureşti, 13 mart. 2003)A urmat, în 2003, lansarea modelului Dacia Solenza, maşină echipată cu un grup motopropulsor Renault, care cuprindea patru versiuni - Confort, Rapsodie, Clima şi Scala. O nouă versiune a acestui autoturism, Dacia Solenza Europa 1.4 MPI, a fost lansată în 2004. Foto: (c) CONSTANTIN CIOBOATA / AGERPRES FOTO - Uzina Dacia Piteşti a produs autovehiculul cu numărul 2.500.000, un model Logan. (Piteşti, 8 febr. 2005)Un nou automobil - Dacia Logan - a fost lansat în 2004, şi tot în acest an a fost oprită producţia modelului Dacia Berlina. Până în 2008, au fost lansate cinci modele din gama Dacia Logan : Sandero, Logan Berlina, Logan MCV, Logan Van şi Logan Pick-Up. Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES/ FOTO - Prezentarea modelului Dacia Duster. (Bucureşti, 23 mart. 2009)În 2009, a fost lansat modelul Duster, automobil de tip crossover, proiectat de Renault Design Central Europe, din Bucureşti, în colaborare cu Renault Design Technocentre din Guyancourt, Franţa. La 2 iulie 2009, grupul Renault a marcat 10 ani de la preluarea Dacia, perioadă în care Renault a investit în România 1,5 miliarde de euro. În august 2013, la 45 de ani de când primul autoturism produs sub marca Dacia ieşea de pe liniile de fabricaţie ale uzinei de la Mioveni, producţia companiei Dacia se apropia de cinci milioane de automobile, iar capacitatea de producţie ajunsese la 350.000 de maşini/an. Foto: (c) GEORGE ONEA / AGERPRES FOTO / AGERPRES FOTO - Prezentarea unui nou model Duster în premieră în România, la 'Renault Day'. (platforma industrială Dacia din oraşul Mioveni, 24 sept. 2017)Au mai fost lansate, între alte modele, Dacia Lodgy (2012), un nou Logan MCV, precum şi un nou model Dacia Duster (2017). AGERPRES/(Documentare - Ruxandra Bratu; Redactori Arhivă foto: Elena Bălan, Mihaela Tufega; editor: Andreea Onogea, editor online: Adrian Dădârlat)