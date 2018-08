Cel puțin 19 persoane au fost rănite în urma unui incendiu izbucnit în apropierea Parisului

17:00

Operaţiunea de căutare a persoanelor dispărute după ce viaductul Morandi s-a prăbuşit în Genova s-a încheiat peste noapte după ce au fost găsite ultimele trei corpuri, numărul morţilor ajungând la 43.(CITEȘTE ȘI: INCENDIU PUTERNIC LA BOTOŞANI: O FABRICĂ DE CAUCIUC A FOST DISTRUSĂ) Cele trei cadavre au fost recuperate dintr-o maşină strivită sub dărâmăturile podului iar […]