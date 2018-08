GALERIE FOTO Nu mai e "sexy-impresara"? » Un tabloid o acuză pe Anamaria că și-a editat pozele de la plajă: "Iată cum arată în realitate"

10:10

WTA a anunțat, după turneul de la Cincinnati, noul clasament din circuitul feminin, în fruntea căruia Simona Halep se menține de 42 de săptămâni. Halep, 26 de ani, a pierdut finala de la Cincinnati, contra olandezei Kiki Bertens, 6-2, 6-7 (6), 2-6, dar are un avans și mai mare față de locul 2.Simona are 8.061 de puncte, în timp ce Caroline Wozniacki are 5.975 de puncte. De pe 17, înaintea turneului din SUA, Bertens a săltat până pe 13. ...