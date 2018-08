DRPCIV: Peste 75.000 de autoturisme noi înmatriculate în România, în primele şapte luni

13:40

Europarlamentarul S&D Cătălin Ivan a anunţat luni lansarea petiţiei online prin care solicită ca în toamna acestui an PSD să fie scos din Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European."Săptămâna bună se cunoaşte de luni dimineaţa, aşa că tuturor celor care credeţi că în România democraţia este în pericol, că cei care ne-au furat timp de treizeci de ani vor rămâne cu banii şi ne vor sfida în continuare, că românii plecaţi din ţară din cauza sărăciei nu se vor mai întoarce niciodată, că pe 10 august a fost gazată la propriu una din ultimele zvâcniri ale democraţiei din România, vă propun să-i transmitem lui Liviu Dragnea cât mai multe mesaje că nu renunţăm. Pe mailul lui Dragnea va ajunge câte o notificare de fiecare dată când moţiunea de mai jos va fi semnată. Cu fiecare semnătură va şti că încă un român îl condamnă pentru dezastrul din ţară. Fiecare semnătura îi va spune că socialiştii europeni au un argument în plus să discute situaţia din România şi să-l declare oficial nefrecventabil", a anunţat Ivan, într-o postare pe Facebook.Potrivit petiţiei publicate de Ivan, în ultimii trei ani, de când la conducerea PSD se află Liviu Dragnea, formaţiunea "a involuat accelerat", atât în ceea ce priveşte democraţia internă de partid, cât mai ales în ceea ce priveşte lupta împotriva corupţiei."De când România a devenit membră a Uniunii Europene, în anul 2007, am învăţat că valorile europene nu sunt negociabile. Am învăţat, de asemenea, că încrederea cetăţenilor în partidele politice şi în democraţie se câştigă greu, dar se pierde uşor, iar forţele politice care îşi respectă misiunea duc, tocmai din aceste considerente, o politică de toleranţă zero faţă de corupţie, în general, şi în special faţă de reprezentanţii săi în funcţii publice acuzaţi de corupţie. Libera circulaţie a persoanelor în interiorul Uniunii Europene, bursele şi schimburile de experienţă finanţate din bani europeni, transferul de know-how şi bune practici, ne-au ajutat să înţelegem mai repede ce înseamnă democraţia, care ne sunt drepturile şi cum trebuie să luptăm pentru ele. Chiar dacă România este un membru mai tânăr al Uniunii Europene, Partidul Social Democrat, care reprezintă astăzi România prin Guvern şi conducerea Parlamentului, face parte de 15 ani din Internaţionala Socialistă, iar membru al Partidului Socialiştilor Europeni este de peste 13 ani. PSD este partidul care a încheiat negocierile de aderare a României la NATO şi la Uniunea Europeană, activitatea sa având o importantă componentă internaţională, atât în interiorul familiei socialiştilor europeni, cât şi în relaţia cu partenerii externi ai României. Din păcate, în ultimii trei ani, de când la conducerea PSD se află Liviu Dragnea, formaţiunea a involuat accelerat, atât în ceea ce priveşte democraţia internă de partid, cât mai ales în ceea ce priveşte lupta împotriva corupţiei. De doi ani încoace, PSD are ca obiective principale modificarea legilor justiţiei astfel încât cei anchetaţi pentru fapte de corupţie să nu mai ajungă în faţa judecătorilor şi să înăbuşe orice încercare de contestare a autorităţii şi puterii concentrate în mâinile unui singur om: Liviu Dragnea", se arată în petiţie.Conform acesteia, "pentru prima dată în România şi, cu siguranţă, şi în Europa, democraţia a fost gazată la propriu, sute de participanţi necesitând îngrijiri medicale după mai bine de şase ore de utilizare aproape continuă a gazelor iritant-lacrimogene de către forţele de ordine. Mitingul de protest din data de 10 august, la care au participat aproximativ o sută de mii de români, a fost reprimat cu violenţă excesivă. Sunt dovezi clare că instituţiile de forţă din România au făcut abuz de putere"."Există o anchetă în desfăşurare, iar procurorii militari şi justiţia vor stabili adevărul. Relaţia PSD cu celelalte partide din PES şi cu partenerii externi a fost sacrificată, Liviu Dragnea şi conducerea partidului fiind în permanent conflict cu ambasadele statelor partenere şi cu oricine a încercat să tragă semnale de alarmă faţă de derapajele evidente de la obiectivele strategice asumate de România prin tratatele semnate de-a lungul timpului. Legislaţia europeană privind combaterea spălării banilor şi finanţarea terorismului nu este aplicată în România din cauză că liderii PSD deţin afaceri prin interpuşi, au averi colosale pe care nu le pot justifica, proprietăţi în paradisuri fiscale sau ţări în care confiscarea acestora este dificil de realizat. Familia liderului PSD, Liviu Dragnea, deţine o avere uriaşă a cărei provenienţă nu a fost explicată niciodată. Acesta este condamnat definitiv printr-o sentinţă a instanţei penale şi, de curând, a mai primit o condamnare în primă instanţă pentru fapte de corupţie, într-o altă cauză. Liviu Dragnea este acuzat de fraudarea fondurilor europene într-o anchetă derulată de OLAF şi este suspectat de spălarea banilor prin acţiuni off-shore în America de Sud. Faptul că PSD a votat în Parlamentul European împotriva sancţionării Poloniei ca urmare a politizării justiţiei şi încercării de a instaura un regim autoritar, fără niciun vot din altă ţară şi împotriva tuturor colegilor din familia socialiştilor europeni, a fost încă un semnal al noii direcţii politice a PSD sub conducerea lui Liviu Dragnea", se menţionează în petiţia care a fost adresată preşedintelui Partidului Socialiştilor Europeni, Sergei Dmitrievich Stanishev, şi preşedintelui Grupului Alianţa Progresistă a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European, Udo Bullmann.În document se mai susţine că, prin politica pe care o promovează în Parlamentul României şi în actul de guvernare, "PSD se comportă ca un partid antieuropean, care îşi concentrează resursele pentru a bloca lupta împotriva corupţiei, în acest fel sperând că va obţine absolvirea liderului său de orice răspundere penală. PSD promovează în funcţii publice reprezentative la cel mai înalt nivel oameni total lipsiţi de competenţă, având ca unică virtute obedienţa faţă de liderul de partid"."Având în vedere că, în mai puţin de patru luni, România va prelua conducerea Consiliului European sub guvernarea PSD, acest partid devenit antieuropean va pune Uniunea Europeană în situaţii cel puţin delicate. Imaginea şi acţiunile acestei structuri politice cu evidente valenţe mafiote se vor răsfrânge asupra întregii Uniuni Europene. O formaţiune politică condusă de un lider condamnat penal nu poate reprezenta legitim interesele economice şi politice ale UE, cum sunt Brexit, migraţia, tensiunile în relaţiile transatlantice sau noul buget al UE. Din toate aceste motive, solicităm PES şi Grupului S&D să nu mai permită PSD să întineze valorile europene, precum democraţia, respectarea drepturilor civile, lupta împotriva corupţiei şi justiţia. Solicităm PES şi Grupului S&D să pună cât mai urgent în discuţie excluderea PSD din familia socialiştilor europeni. În perspectiva anului 2019, an încărcat cu o importanţă deosebită pentru viitorul Uniunii Europene, dar în egală măsură pentru Partidul Socialiştilor Europeni, este vital ca mesajul pe care cetăţenii europeni îl vor primi să fie de transparenţă, unitate, solidaritate, angajament total faţă de proiectul european şi toleranţă zero faţă de corupţie şi derapaje antidemocratice. PSD nu îndeplineşte nici măcar unul dintre aceste deziderate", se transmite prin petiţie, care a fost adresată "spre înştiinţare" şi preşedintelui PSD, Liviu Dragnea. AGERPRES/(AS - autor: Cătălina Matei, editor: Claudia Stănescu, editor online : Alexandru Cojocaru)