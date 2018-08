Vestea momentului! Turiștilor de pe litoral li se pregătește o schimbare uriașă!

13:10

Printre cei 21 de concurenţi care au acceptat provocarea „Ultimul Trib” se numãrã şi fotbalistul Daniel Chiriță, care s-a arãtat de-a dreptul impresionat de viaţa de pe insula Madagascar. ”Mă simt superb, după un drum lung, dar obositor, am fost primiți foarte bine în satul malgaș, am văzut copii cu adevărat fericiți aici, deși nu au o viață tocmai ușoară... trăiesc fără curent, fără televizoare, fără telefoane sau alte ”distracții” obișnuite. Am fost primiți în satul malgaș cu o grămadă de bun...