Opinie: Să bem un pahar cu fraţii şi surorile de la Lehman

Nicolas Maduro, preşedintele din Venezuela, s-a confruntat cu una dintre cele mai mari deprecieri din istorie în weekend – o depreciere de 95% care va testa capacitatea populaţiei de a mai rezista la astfel de lovituri, potrivit Bloomberg. Cursul oficial va creşte de la 285.000 de bolivari per dolar la 6 milioane de bolivari per dolar, un şoc pe care oficialii au încercat să îl domolească prin creşterea salariului minim cu 3.500%, la echivalentul de 30 de dolari per lună. În timp ce Maduro a înc...