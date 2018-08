Mărturiile halucinante ale unui protestatar: ”Un jandarm lovea mulţimea cu o bucată de gard. Mi-a spus că este stare de război!”

10:10

Circulația rutieră este îngreunată, luni dimineață, pe sensul către litoral al Autostrăzii Soarelui, din cauza a trei accidente în care au fost implicate zece mașini. Citește și: O mașină de poliție a lovit în Capitală un alt autoturism în care erau 3 copii. Agenţii ar fi trecut pe roșu fără girofar Potrivit Centrului Infotrafic din