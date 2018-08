Ioan Deneş anunţă investiţii în domeniul apelor în valoare de 32 milioane de euro, la Ineu

17:10

Actorul, regizorul şi producătorul american Danny DeVito va fi distins cu premiul Donostia pentru întreaga carieră la viitoarea ediţie a Festivalului de Film de la San Sebastian (nordul Spaniei) care se va desfăşura în perioada 21-29 septembrie, relatează luni EFE.Danny de DeVito va fi recompensat cu acest premiu pentru contribuţia sa la industria cinematografică, într-o gală care va avea loc la Palacio Kursaal pe 22 septembrie, au informat organizatorii evenimentului.Actorul de origine italiană, născut la Neptune (New Jersey) în 1944, a jucat în peste 50 de filme, printre care ''One flew over the cuckoo's nest'' (1975), ''Terms of endearment'' (1983), ''The war of the roses'' (1989), 'Man on the Moon'' (1999) sau ''L.A. Confidential'' (1977).El s-a evidenţia de asemenea şi ca producător al unor pelicule ca ''Erin Brockovich'' (2000), nominalizat la premiul Oscar pentru cel mai bun film, ''Pulp Fiction'' (1994) şi ''Gattaca'' (1997), printre altele.Danny de Vito a devenit cunoscut datorită rolului lui Louie de Palma din serialul de televiziune ''Taxi'', care s-a difuzat între 1978 şi 1983, şi pentru care a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor secundar în 1980. AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Florin Ştefan, editor online: Gabriela Badea)