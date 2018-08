UPDATE Italia: Opt excursionişti au murit într-un parc naţional, surprinşi de creşterea bruscă a unui râu

18:00

O delegaţie a Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT) va merge la începutul lunii septembrie la Bruxelles pentru a prezenta problemele legate de Ordonanţa privind garantarea pachetelor turistice, deoarece operatorii din domeniu nu au un mecanism de garantare lucrativ şi fezabil, care să poată fi folosit, a declarat luni, pentru AGERPRES, Alin Burcea, prim-vicepreşedintele ANAT."Există o comisie care se ocupă de povestea cu garantarea, nişte persoane cu care am intrat în contact. Noi realmente am ajuns să nu mai avem niciun fel de discuţie cu ministrul nostru. (...) noi solicităm ministrului să vina cu norme şi el ne spune că nu este cazul să venim cu norme pentru că directiva este suficientă. Duceţi-vă la asigurători. Să mă duc la asigurător să îi zic: bună ziua, asiguraţi-ne şi nouă toţi banii. Te cam dă ăla afară pe uşă.(...) Mergem direct la cei care supraveghează mecanismele de garantare la agenţiile de turism în toată Uniunea Europeană. Este o temă tehnică, dar ei trebuie să atragă atenţia Guvernului României că trebuie să ne dea, în conformitate cu ceea ce spune directiva europeană, să ne dea mecanismul, să ne spună cum să procedăm. Nu putem fi lăsaţi aşa de izbelişte, descurcaţi-vă", a precizat Burcea.Acesta a explicat că de aproape 20 de ani există la nivel european această directivă de travel care se referă la mai multe aspecte, în ultimii ani au apărut noi şi noi teme şi, de 3 ani şi jumătate s-a pus problema, "foarte corect şi foarte grav" în ceea ce priveşte garantarea banilor turiştilor."Această problemă, noi, ca asociaţie, o avem pe tapet de vreo opt ani. Şi prima dată în istoria României post decembriste a fost făcut un act normativ de către secretarul de stat de atunci, adică eu. Atunci am introdus o garanţie de 50.000 de dolari la touroperatori şi de 10.000 de dolari la detailişti. Am venit din mediul privat şi noi discutasem la ANAT şi era clar că trebuie să garantăm într-un fel sau altul banii turiştilor. Sigur că pe vremea aceea nu erau falimente, nu erau insolvenţe, probleme de acestea. În 17 ani care au urmat absolut nimeni nu s-a interesat de temă. De circa trei ani şi jumătate, în 2014 , a apărut ultima variantă a directivei care este puţin mai fermă şi care dă ca termen 1 iulie 2018. (...) În anul 2016 am depus în octombrie un proiect de act normativ la care a lucrat asociaţia cu nişte specialişti. Având în vedere că se apropia termenul, că aşa e la miniştrii din România, dacă nu vine bătaia la fund şi penalitatea şi aşa mai departe nu îi interesează, în 2017 am lucrat cu domnul ministru Mircea Dobre şi am scos în decembrie o Ordonanţă care avea la bază un fond de garantare, cum se face, cum se depun banii. De bine de rău era un act normativ coerent, utilizabil", a spus oficialul ANAT.Acesta a precizat că ordonanţa a fost anulată de actualul ministrul al Turismului, care a venit la rândul său cu o altă ordonanţă, care "practic e directiva europeană", dar care nu este lucrativă şi nu are norme de aplicare."În ianuarie 2018 a venit domnul Bogdan Trif care a anulat-o din motive pe care numai el le ştie şi după ce a anulat-o a stat vreo 5 - 6 luni şi în iunie a venit cu o Ordonanţă care e practic directiva europeană aşa cum e ea, neinterpretată, netradusă. Problema noastră majoră este că această directivă nu este lucrativă. Este o directivă generală care vorbeşte la modul general despre modalităţi de garantare, doar că nu sunt aplicabile. Degeaba îmi spune mie directiva de scrisori de garanţie bancară. Nu pot să dau câte o scrisoare de garanţie la 200.000 de turişti pe care îi are firma noastră, de exemplu. Noi solicităm ministrului să vină cu norme(...) ce evită ministrul Turismului este să dea un procent, pentru că noi trebuie să asigurăm doar pachetele. Să spună: 20% din valoarea pachetelor trebuie asigurată. (...) toate ţările europene merg pe un procent. Noi vrem, pentru că statul este obligat, toate normele europene spun că statul trebuie să creeze mecanismul prin care se desfăşoară diversele activităţi pe care le patronează statul. Domnul Bogdan Trif refuză să creeze mecanismul şi ne trimite in corpore duceţi-vă la companiile de asigurări", a explicat Burcea.El a subliniat că în patru luni, cele 2.200 de agenţii nu îşi vor putea lua, mergând la cei patru sau trei asigurători din România, licenţa de funcţionare şi asigurarea."Mai sunt şi alte teme. Protecţia consumatorului în această ordonanţă, a venit şi a spus că în cazul în care un turist înscris la o agenţie din Vaslui care a cumpărat de la TUI şi este nemulţumit ANPC vrea să-l ia şi omoare agenţia de la Vaslui, nu pe TUI, pentru că zice că îl prinde pe ăsta că e din Vaslui şi e uşor de prins. Având în vedere că nu reuşim să rezolvăm temele astea vom merge la Bruxelles. Este o echipă acolo care se ocupă de tema asta de garantare. (..) Nemulţumirea noastră este bazată pe o chestie foarte clară. Dar noi am dorit dintotdeauna, nu ne opunem. Noi am cerut lucrurile astea. Vrem să fim asiguraţi. Am discutat cu fiecare ministru. Dar noi vrem să fie un mecanism lucrativ, cum era fondul de garante, se dă un avans, 0,2% la fiecare voucher. Erau nişte lucruri tehnice. Noi suntem aerieni total, nu ştim cum să procedăm", a menţionat oficialul ANAT.Întrebat ce aşteaptă de la oficialii de la Bruxelles, Alin Burcea a răspuns că speră la o rezolvare, "să îndrume Guvernul României"."Este o frică ancestrală, ori, dacă oamenii de la Bruxelles ne dau o indicaţie, faceţi aşa sau aşa, nu o să mai zică nimeni că fac ei de capul lor sau că le dau vreo amendă", a spus Burcea.Ministerul Turismului a anunţat, recent, că România scapă de infringement odată cu adoptarea de către Guvern a Ordonanţei de transpunere a Directivei 2302/2015 privind garantarea pachetelor turistice.Potrivit documentului, agentul economic poate să-şi aleagă forma de garantare, fie că este asigurare, scrisoare de garanţie bancară sau fond mutual, soluţii care pot fi cumulate sau pot fi folosite individual. Important este ca pachetul să fie asigurat. Totodată, ca măsură suplimentară de protecţie pentru turişti, ministerul a modificat şi condiţiile de licenţiere pentru agenţiile de turism. Astfel, operatorii economici titulari ai licenţelor de turism pentru activitatea de organizare sunt obligaţi să aibă un capital social de cel puţin 25.000 de lei. În prezent, pentru licenţierea operatorilor economici este necesar un capital de 200 de lei.În plus, ministerul atrage atenţia asupra faptului că în momentul în care sunt cumulate două servicii, de exemplu cazare şi transport, atunci turistul achiziţionează un pachet turistic ce trebuie obligatoriu asigurat de către agenţia organizatoare.România risca o procedură de infringement din partea Comisiei Europene din cauza neimplementării legislaţiei europene în domeniul turismului şi, implicit, netranspunerii în legislaţia naţională a Directivei Europene care garanta pachetele de servicii turistice achiziţionate de către persoanele fizice. AGERPRES/(AS - autor: Nicoleta Gherasi, editor: Mariana Nica, editor online: Ada Vîlceanu)